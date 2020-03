Gorizia, nuovi orari per la Questura

La Questura di Gorizia comunica che da oggi e fino a data da destinarsi, viene modificato l’orario di apertura al pubblico dei seguenti uffici.

L’ufficio passaporti aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12; ufficio licenze e armi aperto al pubblico nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12; si raccomanda di recarsi in questi sportelli solo per comprovate e inderogabili esigenze. L’ufficio immigrazione è chiuso al pubblico per le pratiche di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno.