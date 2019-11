Gorizia: open day dei corsi di laurea

La sede goriziana dell’Università di Udine apre le porte agli studenti delle scuole superiori e a tutti gli interessati per l’Open day dei corsi di laurea triennale in Relazioni pubbliche e DAMS - Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo e di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. L’appuntamento è dalle 9.15 alle 12.30 nell’aula 3 del polo universitario di via Santa Chiara 1. I partecipanti potranno conoscere la didattica, il progetto formativo, le modalità di accesso e gli sbocchi professionali dei due corsi di laurea e avere informazioni su tasse e contributi di studio e sul funzionamento dei servizi del centro Polifunzionale di Gorizia. L’Open Day è aperto a tutti gli interessati. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a direzione.cego@uniud.it.

La mattinata inizierà con la registrazione dei partecipanti e la consegna del materiale informativo. Dopo i saluti della delegata del rettore per il Centro polifunzionale di Gorizia, Nicoletta Vasta, della coordinatrice dei corsi di laurea triennale in Relazioni pubbliche e magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, Renata Kodilja, e della coordinatrice dei corsi di laurea del DAMS, Mariapia Comand, seguirà la presentazione dei servizi offerti dalla sede di Gorizia: la segreteria studenti, l’ufficio tirocini, l’ufficio tutorato e la biblioteca.

Dalle 10.15 verranno esposte parallelamente l’offerta didattica del corso di laurea in Relazioni pubbliche e quella del DAMS. Per ulteriori dubbi o approfondimenti, dopo le presentazioni sarà possibile avere un colloquio con i tutor dei corsi di laurea alla fine delle attività. Ad evento concluso, intorno alle 12.30, verranno consegnati gli attestati di partecipazione.

Per il corso di laurea in Relazioni pubbliche Donatella Cozzi, delegata all’orientamento per la sede di Gorizia, presenterà il piano studi, i contenuti e gli obiettivi del corso di laurea, Renata Kodilja i profili professionali e gli sbocchi occupazionali per i laureati, mentre Nicola Strizzolo le modalità del test di accesso. Gli studenti di Relazioni pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni racconteranno in prima persona le loro esperienze e alcune opportunità a cui hanno potuto partecipare grazie ai corsi di laurea, come l’organizzazione di eventi, i viaggi di studio all’estero, e le attività svolte attraverso le applicazioni del web e del mondo e social network. A seguire, il gioco a premi interattivo “Gli stereotipi sociali”, a cura delle docenti Renata Kodilja e Antonella Pocecco, porterà all’attenzione dei partecipanti gli stereotipi che abbondano quotidianamente in ogni tipo di media, dagli spot pubblicitari alle campagne di comunicazione e immagini promozionali, e dar loro gli adeguati strumenti per riconoscerli e contrastarli.

Il corso di laurea DAMS sarà presentato da Mariapia Comand, Simone Venturini e Andrea Mariani. Alle 11 i partecipanti verranno condotti da Simone Dotto alla visita dei laboratori La Camera Ottica, specializzato nella conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio audiovisivo, e “CREA - Centro ricerche elaborazioni audiovisive”, specializzato nella postproduzione audiovisiva e multimediale.