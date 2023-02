Gorizia, premio alla carriera a Corrado Bonetti

Una grande passione che ti accompagna per tutta la vita. Che ti permette di conoscere gioie impagabili ma, soprattutto, di condividerle con altri. Una squadra, una città. Perché la passione, quella vera, è permeata di generosità, di sentimenti forti, che ti portano a impegnare anche il tuo capitale personale pur di portarla avanti e di lottare con le unghie e con i denti per prolungare quel bellissimo sogno che, come tutti i sogni, non può durare in eterno.

E’ la storia di Corrado Bonetti, storico presidente dell’hockey su pista che oggi, con una cerimonia a sorpresa, ha ricevuto un riconoscimento dal sindaco, Rodolfo Ziberna, affiancato dal delegato allo sport, Giulio Daidone per il suo straordinario impegno per lo sport che ha attraversato decenni di storia goriziana.

“Corrado Bonetti è il “presidente” per antonomasia- ha ricordato il sindaco-, è l’uomo che ha indiscutibilmente e indissolubilmente legato il suo nome a quello dell’hockey su pista a Gorizia facendo innamorare di questo sport intere generazioni”.

Divenuto capo della sezione hockey dell’Unione Ginnastica Goriziana nel 1971, quando la squadra era appena stata promossa in serie B, avviò subito un programma di potenziamento attraverso l’ingaggio di importanti giocatori provenienti dalla vicina e pluriscudettata Trieste, quali Scieghi, Spessot, Bercè e Gregori.

Il 1972 si rivelò un’annata trionfale per le rotelle goriziane che vinsero, dominandolo, il campionato di B, ottenendo per la prima volta l’ammissione alla serie A. Una crescita che non si ferma, e nel 1974 la squadra ottiene un sorprendente e prestigioso 4° posto finale.

Negli anni successivi, gli sforzi furono direzionati a far crescere gli elementi del vivaio goriziano, che grandi successi ottennero in campo giovanile con alcuni atleti, fra cui Brandolin, Lepore, Giardini, Figar e Vidoz, che caratterizzarono la storia dell’hockey goriziano nel successivo ventennio.

Nel 1979/80 i ragazzi goriziani, in continuo progresso e con il sempre prezioso apporto di Fontana e Perok, sfiorano davvero la conquista dello scudetto guidando la classifica per 19 delle 26 giornate, e chiudendo al 5°posto dopo il cedimento finale.

E' una grande soddisfazione per il “presidente” e per la città intera, che vede i suoi atleti nell’olimpo nazionale di questo sport. I decenni successivi sono caratterizzati da vicende alterne, con nuove, eclatanti ascese come il trionfo, nella stagione 2001/2002 nella Coppa di Lega e la promozione alla serie A1 e amare discese che portano alla fine di un sogno durato praticamente una vita.

E non si può dimenticare chi ha permesso che questo sogno venisse vissuto e condiviso da tante persone. Quindi, un riconoscimento meritato al presidente Bonetti che non ha nascosto la sua emozione per questa cerimonia a sorpresa svoltasi in Municipio.