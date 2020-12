Gorizia, presidio per le colonie feline

Domenica 20 dicembre, alle 11.30, i volontari animalisti hanno indetto un sit in davanti al Municipio di Gorizia, per chiedere maggiore attenzione ai referenti del Comune in merito alle problematiche delle colonie feline.

“La legge – spiegano gli organizzatori del presidio - dispone infatti che queste strutture appartengano all'Amministrazione, che dovrebbe provvedere al loro mantenimento, alle cure e alle sterilizzazioni, avvalendosi della sola collaborazione di associazioni preposte. Il Comune ha invece indetto una manifestazione d'interesse nella quale l'importo per coprire le spese del cibo e delle cure sanitarie,risulta essere assolutamente insufficiente, contravvenendo a quanto disposto dalla normativa. In questo modo – denunciano – si approfitta del buon cuore e soprattutto dei portafogli di chi già fa fatica ad arrivare a fine mese!”.

“Chiediamo di rivedere la manifestazione d'interesse, perché non conforme alla legge. Invitiamo a far presenza, raccomandando a tutti di rispettare le distanze di sicurezza e di indossare la mascherina, per aiutare queste povere bestiole che meritano più tutela da parte di chi dovrebbe occuparsene”.