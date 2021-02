Gorizia, raccolta firme per il 'doppio senso' in Corso Italia

A Gorizia, continua la raccolta firme per ripristinare il doppio senso di marcia in Corso Italia. La decisione ha provocato forti polemiche politiche, generando una spaccatura anche all'interno della maggioranza. Per questo, i promotori Giulia Roldo, Luca Michelutti e Rossella Dosso tengono a ribadire il carattere apolitico dell'iniziativa. "In questo momento di fermento della politica goriziana ribadiamo la nostra apoliticità. Non vogliamo che la nostra petizione popolare, redatta con lo scopo di ripristinare il doppio senso e chiedere la realizzazione di un piano del traffico, venga strumentalizzata da alcuna forza politica cittadina", spiegano.

"Abbiamo lanciato la raccolta firme online (che ha già superato le 300 adesioni) e quella cartacea, che sta riscuotendo molto successo, per difendere la nostra città e non per attaccare qualcuno. Stanno firmando persone di diversa estrazione politica e ne siamo fieri perché il Corso è di tutti. Siamo convinti che questa viabilità comporti disagi a tutti, anche alla luce del supporto che abbiamo ricevuto da molti esercizi commerciali di Corso Italia, direttamente colpiti da questo stravolgimento".

"Ci auguriamo, quindi, che chi di dovere ascolti le voci dei cittadini palesemente scontenti, e chiediamo ai goriziani e non (possono firmare anche i non-residenti) di manifestare il loro dissenso firmando la petizione disponibile in diversi negozi del centro e presso lo studio dell'Avvocato Orlandi in Corso Italia 44".