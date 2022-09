Gorizia riabbraccia la 'Pozzuolo'

Nella cornice di piazza della Vittoria, a Gorizia, si è tenuta la cerimonia di rientro del Contingente Italiano in Libano della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, comandata dal Generale di Brigata Massimiliano Stecca.

All’evento, presieduto dal Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Camporeale, erano presenti le autorità militari, civili e religiose del territorio, tra cui il Sindaco Rodolfo Ziberna e il vice Prefetto vicario di Gorizia, Valeria Gaspari.

Il Comandante della Pozzuolo, nel suo intervento, ha ripercorso l’impegno della Grande Unità dell’Esercito italiano nel Sud del Libano. Durante il periodo di permanenza nella terra dei cedri, la Brigata ha svolto oltre 2.500 attività di pattugliamento a piedi e a bordo di mezzi, in stretta sinergia con le Forze Armate Libanesi, nell’ottica di rafforzare la condivisione e il coordinamento delle procedure tecnico – tattiche, nonché la familiarizzazione nell’impiego dei mezzi e dei materiali in dotazione.

Sono state sviluppate 450 attività di Cooperazione Civile-Militare e di Genere in tutto il settore di competenza.

La cerimonia ha rappresentato l’occasione per condividere con la cittadinanza l’impegno della Pozzuolo in Libano, per garantire sicurezza e stabilità dell’area, così come sancito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La Pozzuolo del Friuli, alla sesta missione in Libano con i colori delle Nazioni Unite, ha gestito la responsabilità del settore ovest di UNIFIL in cui operano 3.800 caschi blu di 15 dei 46 Paesi contributori alla missione ONU e di cui fanno parte circa mille militari italiani. Le attività svolte in teatro operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze.