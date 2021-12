Gorizia sempre più verde, in arrivo altri 230 alberi

Gorizia, conosciuta come una delle città più verdi d’Italia, prossimamente lo sarà ancora di più. La Giunta comunale, infatti, ha approvato un progetto per la sostituzione di 230 piante in città, con una spesa di 100 mila euro.

“Il nostro territorio ha la fama, assolutamente meritato, di essere ricco di parchi, viali alberati e tanti spazi verdi – ricorda il sindaco Rodolfo Ziberna – ma, proprio per questo, è giusto attuare una gestione e una cura particolarmente attente per valorizzare al massimo le aree che ospitano le piante, in particolare i filari di alberi che caratterizzano molte vie cittadine. Per questo, nell’ultima riunione di giunta abbiamo disposto la piantumazione di centinaia di esemplari che andranno a sostituire essenze già eliminate perché morte o piante malate. Sarà un intervento che porterà miglioramenti anche sotto il profilo estetico”.

Il progetto parte da un’analisi sullo stato di fatto dei 9 mila alberi censiti nei viali e nei parchi pubblici e di altrettanti “distribuiti” in aree verdi periferiche o boschive.

Si tratta di verifiche molto puntuali in quanto, come si legge nella relazione “ogni singola valutazione viene effettuata da tecnici dell’Ente o da professionisti esterni la cui attività è sottoposta al coordinamento e alla supervisione dei tecnici comunali. Da tale monitoraggio, scaturiscono indicazioni utili ai fini della definizione degli interventi necessari da eseguire su ogni singola pianta: potature (rimonda del secco, potatura di contenimento ecc.), consolidamenti, sostituzioni. I periodici controlli di stabilità effettuati sia con il metodo VTA (Visual Tree Assesment) che tramite esami strumentali (Resistograph o tomografo) consentono di ridurre il rischio di caduta degli alberi, tuttavia è impossibile azzerare il rischio”.

Alla luce dei controlli , quindi, “considerata l’importanza delle funzioni delle alberature in ambito cittadino, quali la valenza paesaggistica o la capacità di assorbimento della CO2, delle polveri sottili e di mitigazione delle temperature, si rende necessario procedere periodicamente alla sostituzione delle piante le cui condizioni possono creare pericolo per la pubblica incolumità e di quelle che per fattori biotici o abiotici sono già state eliminate”.

A spiegare l’intervento è l’assessore all’ambiente Francesco Del Sordi che evidenzia come “la piantumazione delle nuove alberature verrà effettuata in vie dove sono presenti piante già abbattute o per le quali si rende necessaria la sostituzione e nelle aree verdi dove è necessario creare delle zone di ombreggiamento per la stagione estiva. Le 230 piante saranno messe a dimora in una quarantina di siti, per ognuno dei quali , ovviamente, sono state scelte specie in perfetta linea con il contesto e con la vegetazione già presente. Ad esempio nelle vie Garzarolli e Giustiniani saranno collocati rispettivamente 26 e 4 esemplari di Lagerstroemia indica, conosciuta per le sue particolari fioriture mentre in viale Trieste saranno piantate 12 Liriodendron tulipilifera, della famiglia delle magnolie. In sostanza c’è stata molta attenzione su ogni via. Voglio peraltro evidenziare che il Comune di Gorizia presta particolare attenzione al suo patrimonio verde e di questo devo ringraziare l’intero settore che si occupa della gestione e della cura delle varie piante. Per quanto riguarda questo intervento un plauso anche ai cittadini che ci hanno segnalato le criticità nell’ottica di una collaborazione che produce sempre ottimi risultati. Abbiamo scelto di attuare l’intervento a breve perché così, in primavera, le piante avranno già riscostruito il tessuto verde danneggiato. Quindi la città sarà sicuramente ancora più bella”.

Fra le zone maggiormente interessate dalla piantumazione di nuovi alberi vanno senz’altro segnalati, viale XX Settembre, con 19 esemplari di Aescolus hippocastanum, vai San Gabriele, con 25 Aceri Platanoides, viale Virgilio, con 11 Robinie pseudoacacia, ila stessa che sarà interrata, in otto esemplari, il parcheggio di via Bombi mentre 8 Tilie cordate “Green spire” saranno sistemate in via Alviano.