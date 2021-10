Gorizia, taglio del nastro per il nuovo Punto giovani

“Una posizione più centrale che consentirà a questo importante servizio di essere ulteriormente valorizzato anche con nuove, importanti attrezzatura”. E’ questo il commento dell’assessore alle politiche giovanili Marilena Bernobich all’inaugurazione del nuovo Punto giovani del Comune di Gorizia, che sarà ospitato nella sede municipale di via Garibaldi.

“Dopo 20 anni si cambia - aggiunge l’assessore Bernobich- mettendo a disposizione dei ragazzi goriziani degli spazi ristrutturati in cui potranno incontrarsi e svolgere le tante attività che il Punto giovani offre utilizzando anche gli importanti servizi informativi. Come amministrazione riteniamo assolutamente prioritario fornire alle giovani generazioni adeguati strumenti di crescita e di confronto”.

La nuova sede, oltre alla Sportello Informagiovani/Eurodesk e segreteria degli operatori, potrà contare su una sala “Laboratorio”, dedicata soprattutto ai corsi e ai laboratori, attrezzata di lavagna magnetica, tavoli, sedie e stampante (anche 3D in fase di allestimento).

Ci sarà poi uno spazio, adibito, al momento, a “Centro riunioni”, che sarà trasformato in una sala musica attrezzata e all’avanguardia, con un angolo riservato alla registrazione. A questi spazi, ad uso esclusivo del Punto Giovani, si aggiungerà la fruizione, in determinate occasioni, anche della Sala Dora Bassi, che pur mantenendo la sua funzione originaria di spazio dedicato a iniziative di carattere culturale e sociale, verrà anche utilizzata per info day, laboratori e attività riguardante la programmazione delle attività del servizio Politiche giovanili - Punto Giovani.

“Ascoltare le esigenze dei giovani e dar loro una risposta è di un’importanza vitale- rimarca il sindaco, Rodolfo Ziberna-, soprattutto in un periodo come quello attuale, pervaso da e tensioni e problematiche sociali, dalle conseguenze della pandemia ai rischi ambientali, cui i ragazzi sono particolarmente e giustamente sensibili. Per questo spazi come quello del Punto giovani vanno valorizzati e aggiornati aumentando la loro integrazione nel tessuto sociale cittadino”.

II trasferimento della sede porterà anche una novità, un' apertura sperimentale, il sabato mattina dalle 9 alle 13, dal 9 ottobre al 18 dicembre. In via di definizione un laboratorio di lingua cinese di prossimo avvio. Una sperimentazione che risponde anche ad esigenze diverse, come la disponibilità di una stanza per studiare o trovarsi per lavorare insieme ad alcuni progetti.

Per quanto riguarda gli orari , il Punto Giovani sarà aperto lunedì dalle 15 alle 20, martedì dalle 15 alle 22, mercoledì dalle 16 alle 20, giovedì dalle 16.30 alle 22, venerdì dalle 17 alle 21 e sabato dalle 9 alle 13. L’Informagiovani – Eurodesk, invece, sarà aperto il lunedì dalle 15 alle 18, il martedì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, il giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13.

Nella foto il sindaco Ziberna e gli assessori Bernobich e Garra, all'inaugurazione del Punto Giovani