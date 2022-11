Gorizia tra le pieghe della storia, ecco i vincitori

Sta crescendo l’interesse della città nei confronti di un'iniziativa che ha lo scopo di far conoscere la storia di Gorizia attraverso una simpatica competizione legata a una caccia al tesoro.

"Visto il titolo di Capitale della Cultura Europea, oltre a essere iniziato un percorso che ci permetterà di essere protagonisti a livello internazionale, sarà importante mostrare ai visitatori il nostro prezioso percorso storico e culturale. Questa manifestazione va proprio in questa direzione. Nel merito, ha avuto luogo un'agguerrita competizione a squadre che ha permesso ai partecipanti di conoscere i dettagli della storia della città. Per la serie: se vogliamo raccontarla al mondo, i primi a conoscerla dobbiamo essere noi stessi". Questo il riepilogo di Fabrizio Oreti, Assessore alla Cultura della giunta Ziberna che ha voluto portare la vicinanza dell’Amministrazione Comunale alla manifestazione.

In quest’ottica, si è appena concluso l’evento organizzato dall’Associazione Nuovo Lavoro “Gorizia: Tra le pieghe della Storia seconda edizione - Caccia al tesoro a squadre, curiosità Goriziane”. Dopo le varie tappe che hanno coinvolto le squadre in gara sono seguite le premiazioni alle sei formazione composte da entusiasti partecipanti.

Prima della partenza, a ogni percorso, venivano forniti i sei obiettivi da raggiungere nel minor tempo possibile con l’incarico di completare la scheda con le risposte corrette. Il gioco era rivolto a coloro che hanno messo alla prova la propria conoscenza di Gorizia, individuando gli obbiettivi e rispondendo alle domande collegate ai siti durante la caccia al tesoro.

La novità di quest’anno è stata che i quattro percorsi erano a tema: Gorizia città giardino – Gorizia e l’acqua – Gorizia e la devozione Mariana – Gorizia tracce storiche. Vincitrice è stata la squadra “a Go Go”, un agguerritissimo team tutto al femminile. Secondi i “Got iziani", i più giovani, terza la squadra "Dario", i vincitori dell'anno scorso, e quarti La “dam(igia)na bianca”.

Le premiazioni sono state consegnate dal Consigliere Comunale, Alessandro Tomasin e dall’Assessore alla Cultura Fabrizio Oreti che hanno dimostrato entusiasmo per questa iniziativa con l’intenzione di riprenderla anche nel prossimo anno ampliandola oltre confine.

Oltre all’ottima riuscita dell’iniziativa è emerso il lavoro di gruppo posto in essere grazie al lavoro portato avanti dall’Associazione Nuovo Lavoro, presieduta da Francesco Mastroianni, assieme a Liubina Debeni, in collaborazione con l’Associazione Danzar Gioioso, con Giada Agazzi e Deborah Agazzi, con l’Associazione Radioamatori, con diversi associati che hanno contributo ad una edizione che ha dimostrato il potenziale di questa caccia al tesoro.

Con l’occasione della caccia al tesoro è stato prodotto anche il volume Gorizia tra le pieghe della storia, curiosità goriziane. Per chi fosse interessato è disponibile a titolo gratuito presso la sede dell’Associazione Nuovo Lavoro in Via Rastello.

Le premiazioni sono avvenute in “Casa Batti” con l’impeccabile ospitalità dell’Associazione Riva e Borgo Castello dove sono state premiate le squadre che hanno conseguito un risultato all’interno della competizione.