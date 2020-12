Gorizia, un albero di Natale in tutti i quartieri

Un albero di Natale in ogni quartiere, segno di speranza e attenzione per quelle periferie che costituiscono il motore e lo scrigno delle tradizioni della città di Gorizia. E’ questo il senso dell’iniziativa che l’assessorato al Decentramento del Comune, guidato dall’assessore Chiara Gatta, ha voluto organizzare per queste festività di fine anno: in tutti i quartieri cittadini l’amministrazione comunale ha voluto allestire un abete simbolico, segno del Natale e della famiglia.

“Quest’anno, con l’assessorato al Decentramento, abbiamo voluto lanciare un piccolo segnale nei quartieri della nostra città, vera forza propulsiva e scrigno di passione, affetti e tradizioni – spiega Gatta -. Abbiamo fatto installare un piccolo albero di Natale in ciascuno dei quartieri, un simbolo di speranza, pace, riflessione. E in questo Natale raccolto, più intimo, abbiamo deciso di dedicare questa iniziativa alla Famiglia, tema scelto per le decorazioni che abbelliscono gli abeti, realizzate con bravura e creatività dai bimbe delle scuole e delle parrocchie dei nostri quartieri”.

Nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, all’inizio di dicembre i bambini delle scuole, del catechismo e delle parrocchie hanno quindi preparato le decorazioni per gli abeti, dando sfogo alla fantasia: ci sono i materiali riciclati, il legno (inciso o dipinto), ma anche bicchieri, cd-rom e ninnoli di carta inseriti nelle sfere di plastica. Le originalissime palline sono state poi sistemate dai volontari dell’Associazione Nuovo Lavoro. Nei giorni che hanno preceduto il Natale l’assessore Gatta ha compiuto un piccolo tour nei quartieri, incontrando proprio sotto ciascun albero i consiglieri delegati, i rappresentanti delle associazioni, insegnanti, catechisti e quanti hanno supervisionato quest’opera “comunitaria”.

Gli alberi sono stati allestiti a Straccis (piazzale della Pace), Montesanto (piazza Medaglie d’Oro), Piazzutta (piazza Tommaseo), Lucinico (incrocio via Sartorio e via Tasso), Madonnina (piazzale della chiesa), Sant’Andrea (via Montello, all’esterno della sede dell’associazione Oton Župančič), Piuma (centro sportivo e ricreativo, anche per Piedimonte, San Mauro e Oslavia), Sant’Anna (piazzale della chiesa), San Rocco (piazza San Rocco), Campagnuzza (piazzetta Fiume).

“Grazie ai bimbi, ai genitori, agli insegnanti e ai catechisti, alle associazioni, ai consiglieri delegati e agli uffici del decentramento e del verde pubblico, quest'ultimo coordinato dal collega del Sordi. A quanti insomma si sono spesi per far sì che questa piccola iniziativa potesse vedere la luce”, conclude Gatta.