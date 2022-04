Gradisca d'Isonzo celebra la Liberazione

Per non dimenticare e ricordare sempre con gratitudine, il Comune di Gradisca d'Isonzo, in collaborazione con Anpi Sezione di Gradisca, Anpi Provinciale di Gorizia e con Associazione Culturale 47|04, organizza una serie di incontri ed eventi per celebrare la Liberazione.



Si comincia domenica 24 aprile, alle 10, al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d'Isonzo, con 'Noi partigiani. Resistenza e 25 Aprile', un incontro con Gad Lerner a cura di Comitato Provinciale di Anpi Gorizia. Alle 12:30, al Parco Pineta, in prossimità della Little Free Library, inaugurazione della panchina dei Diritti e della Pace, sempre con la partecipazione di Gad Lerner.



Alle 16.00, in Piazza Unità d'Italia, “Giorno Zero. La Resistenza che verrà non è la prima” (drammaturgia Riccardo Tabilio – Produzione Festival In\Visible Cities) performance a cielo aperto con cuffie wi-fi.



Lunedì 25 aprile, alle 9.30 è in programma la deposizione di una corona di alloro al Monumento Ossario a ricordo dei Partigiani Caduti per la Liberazione presso il Cimitero di via dei Campi. Alle 10, un'altra corona di alloro sarà deposta al Monumento dedicato al Comandante Mario Fantini “Sasso” e ai Partigiani Caduti presso il Parco di via degli Eroi, seguita alle 10.30 da quella sulla lapide a ricordo dei Caduti nella Guerra di Liberazione sita nell’atrio del Palazzo Comunale, via Ciotti, 49.



Alle 11.1, nella Sala Consigliare del Comune di Gradisca d'Isonzo, saluto della Sindaca Linda Tomasinsig e intervento ufficiale di Tommaso Chiarandini, docente e ricercatore storico.