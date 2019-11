Gradisca e Romans d'Isonzo contro la violenza sulle donne

Sesta edizione degli eventi collegati alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Segno di un impegno importante che procede, puntando ad una forte educazione al rispetto di genere, a partire dai ragazzi e dal coinvolgimento delle scuole e della comunità, reso possibile soprattutto grazie alla proficua collaborazione con SOS Rosa ODV e alla determinante presenza dello sportello dedicato a Gradisca d’Isonzo che tanto ha fatto in questi anni.

Un programma che punta a beneficiare della massima condivisione, in modo possa fungere al meglio da promotore e come promozione del ruolo dei centri anti violenza sul territorio in un impegno quotidiano. Quest’anno #iorispetto esce da Gradisca, grazie alla collaborazione con il Comune di Romans d’Isonzo che si impegna al nostro fianco nella realizzazione di un programma diffuso. #iorispetto è anche lavorarci ogni giorno con un approccio educativo, formativo e culturale, perché di genere si muore se in genere non si educa.



