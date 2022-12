Gradisca, Natale in Fortezza

"Il Natale nella Fortezza si ravviva con un calendario denso di proposte per i gradiscani e non solo" afferma l’Assessore alla Cultura di Gradisca d’Isonzo, Marco Zanolla. "Quella che ci avviamo a presentare è un’edizione che vuole unire le attività che si dipaneranno per tutto il dicembre nella cittadina e che uniranno i gusti di tutti, dai più piccoli agli adulti".

"Gli incontri organizzati dai rappresentanti locali dell’associazione di categoria, Confcommercio, ha permesso di unire le forze e di ascoltare le proposte del settore. Dal confronto avuto sono state scelte una serie di proposte realizzabili e che avranno vita sotto forma eventi e che nascono dall’idea di alcuni commercianti locali, oltre che una serie di richieste tra cui l’arredo cittadino, come la copertura del cantiere della Colonna della Redenzione per dare un segno natalizio alla Piazza Unità. Quella di quest’anno, dal punto di vista dell’illuminazione natalizia, sarà un’edizione più sobria e che guarda la realtà che abbiamo attorno. Le spese che ognuno di noi sta affrontando in questo settore, sull’illuminazione e sulle spese energetiche sono le stesse che l’Amministrazione di Gradisca d’Isonzo ha dovuto affrontare in questo ultimo anno di esercizio sul tema".

Il Comune, nel corso del 2022, ha dovuto reperire circa 150 mila euro di risorse per l’aumento delle spese energetiche e che giustamente richiede dei sacrifici anche nelle scelte per questo Natale che non vanno solo nei costi di montaggio e noleggio ma anche di mantenimento per tutto il mese delle Feste. Tuttavia, se l’illuminazione sarà ridotta, non mancheranno le attività sul nostro territorio, più di quarantuno iniziative organizzate o supportate dall’Amministrazione Comunale, che sapranno rallegrare questo periodo di gioia e festa con anche una serie di appuntamenti per i più piccoli.

Letture per ragazzi, fiabe animate in Teatro, collaborazioni con le scuole con l’avviamento all'attività corale sempre nel Teatro comunale, il Natale dei bambini della FIDAS, il Cosplay natalizio e le carrozze per visitare il centro storico (prenotabile gratuitamente) rientrano in questo genere di proposte. Ma sarà anche il periodo della cultura con presentazioni di libri e con collaborazioni importanti con èStoria e l’Istituto Culturale Mitteleuropeo e due mostre di livello nazionale, la prima alla Galleria La Fortezza su Celiberti con “Muri” e con la presenza dell’artista nella giornata dell’inaugurazione e SOTTSASS/SPAZZAPAN alla Galleria Spazzapan con collaborazioni importanti con il CSAC dell’Università di Parma e con i GAM di Torino, oltre che una personale del fotografo Mario Pierro, organizzata da Obiettivo Immagine dal titolo “Con il mio migliore amico”.

A queste iniziative si uniscono due grandi eventi che da sempre danno lustro a Gradisca il GFI con la trentacinquesima edizione del raduno quattroperquattro nella nostra cittadina e il ritorno del Premio Noè nella sua sede istituzionale per eccellenza, e riaperta per l’occasione, l’Enoteca Regionale.

"A concludere questo programma ci sono le due serate con del concerto di fine anno in Teatro con una gruppo che da sempre fa il tutto esaurito e che si presenterà con uno spettacolo rinnovato i Freevoices Show Choir nei giorni del 26 dicembre alle 18 e, in replica, il giorno successivo 27 dicembre, alle 20.30 lo spettacolo Christmas Lights. Spettacolo che dunque non è solo un concerto ma un insieme di suggestioni dove canto e narrazione, parole musica e solidarietà si uniscono in un tutto inscindibile a conferire un messaggio che vuole richiamare lo spirito del Natale e il suo universale appello alla pace e alla fraternità. E allo spirito dello spettacolo si unisce anche la sua organizzazione. A differenza delle scorse edizioni partecipare all’evento sarà l’occasione di fare una buona azione".

Per la prima volta per l’organizzazione dell’evento e promotori dell’iniziativa, assieme all’Amministrazione comunale, saranno anche le associazioni del Dono del territorio: Admo, Donatori Organi, Fidas e Croce Rossa Italiana. Con il contributo del biglietto di 10 euro acquistabile dalla biglietteria del Teatro si potrà partecipare ad una gara di solidarietà a favore del CISI Consorzio Isontino Servizi Integrati che proprio a Gradisca ha la sua sede operativa (per maggiori informazioni su www.artistiassociatigorizia.it o in biglietteria del Nuovo Teatro Comunale in via Ciotti 1 (tel. 0481-969753 martedì 17.00/19.00 – sabato 10.30/12.30) oppure direttamente on line su www.bigliettoveloce.it con una commissione di 2€). Insomma un evento che unisce musica, cultura e solidarietà per unire e legare assieme nel Natale la Gradisca che quadra al prossimo e alla serenità di chi ci sta attorno.

"Un ringraziamento, quindi, a tutti coloro che si stanno attivando per rendere magico questo Natale e in conclusione, al lavoro svolto da Gianluca Madriz, presidente provinciale di Confcommercio Gorizia, per aver creduto fortemente nel contributo per le attività natalizie dei Comuni turistici, intercedendo con la Camera di Commercio, per il ritorno almeno parziale di un sovvenzionamento che da qualche anno era stato sospeso è che risulta importante per i Comuni di medio piccole dimensioni".