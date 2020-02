Grado e Lignano, in dubbio l'Air Show delle Frecce Tricolori

Come ogni anno sale l'attesa per conoscere il calendario ufficiale delle esibizioni 2020 della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN). L'elenco sarà definitivamente noto solo in primavera, ma alcune date in giro per l'Italia sono state già comunicate, come quella di Arona del 2 agosto.

Il momento culminante del 2020 delle Frecce Tricolori sarà senz'altro la grande manifestazione aerea che, il 19 e 20 settembre, si celebrerà all'aeroporto di Rivolto per il traguardo delle 60 stagioni acrobatiche. Grande attesa, sempre nel Medio Friuli, c'è anche per la 15esima tappa del Giro d'Italia (del 24 maggio) che, per la prima volta nella sua storia, partirà dalla base della Aeronautica Militare, sede del II Stormo e delle Frecce Tricolori, durante la quale sarà immancabile un saluto da parte delle Frecce della Pan.

In attesa del programma definitivo, che si annuncia rivoluzionato, non sembrano confermate le esibizioni in occasione del Grado Air Show e di W Lignano Air Show. Gli appuntamenti nei due comuni non risultano, infatti, ancora fissati. Se la situazione non dovesse mutare, la pattuglia acrobatica manterrà come unico spettacolo friulano quello di Rivolto