Graduation Day dell'Università di Udine allo Stadio Friuli

Graduation Day in edizione straordinaria quest’anno per l’Università di Udine. La cerimonia è riservata a tutti coloro che hanno conseguito la laurea tra marzo 2020 e luglio 2021, periodo in cui, a causa dell’emergenza Covid, le cerimonie di proclamazione si sono tenute a distanza, in modalità online. Saranno inoltre coinvolti anche 48 migliori laureati che hanno partecipato al sistema premiale di ateneo, per i quali l’Università di Udine organizzava in passato il “Dies Academicus”.



La cerimonia si svolgerà giovedì 30 settembre a partire dalle 14.30 allo Stadio Friuli, che per un giorno sarà il contesto nel quale la comunità universitaria potrà gioire dei risultati ottenuti durante la fase emergenziale.



“I laureati a distanza non hanno potuto vivere questo importante passaggio del loro percorso formativo e di vita di fronte ad una commissione di laurea e alla presenza delle persone a loro più care – sottolinea il rettore Roberto Pinton – e quindi abbiamo ritenuto doveroso mantenere feder a una promessa e organizzare una cerimonia che potesse coinvolgere tutti, anche a distanza di tempo. Ci sono i momenti in cui deve prevalere lo studio e l’impegno e ci sono i momenti in cui protagonisti sono l’entusiasmo e l’emozione. Questa giornata vuole essere uno di questi momenti speciali per l’università, gli studenti e le famiglie”.



Hanno aderito all’iniziativa circa un migliaio di neo dottori. Ognuno di essi potrà essere accompagnato da un massimo di cinque persone. A festeggiare questo momento importante ci saranno 209 laureati del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, 145 del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura; 116 del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, 92 del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, 90 del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, 80 del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche, 78 del Dipartimento di Area medica e 38 del Dipartimento di Scienze giuridiche.Il Graduation day, giornata dei laureati, costituisce un momento speciale e suggestivo con il quale si celebra la chiusura del percorso di studi e si festeggia il conseguimento del titolo.