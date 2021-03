Graffiti di Guerra, un patrimonio della storia

Conferenza online 'Graffiti di Guerra', venerdì 19 marzo alle 20:30, organizzata dal Museo Rifugi Antiaerei Como in collaborazione con Marco Pascoli, del Museo della Grande Guerra di Forgaria del Friuli. Qui il link per visionare la diretta: https://www.youtube.com/watch?v=J8bjOuwnjyY e www.facebook.com/1266208110196405/posts/1922405104576699/.



Il Catasto dei Graffiti della Grande Guerra (www.graffitidiguerra.it) è in costante aggiornamento, con nuove schede di graffiti e revisionando quelle già presenti. Abbiamo rilanciato il progetto con prospettiva di lungo periodo, grazie a un più esteso gruppo di lavoro (www.graffitidiguerra.it/easyne2/LYT.aspx?CODE=GRAG&IDLYT=1959&ST=SQL&SQL=id_documento=5 ).