Gran finale per il Natale a Casarsa

Cresce l'attesa per il gran finale di “Aspettando il Natale... a Casarsa della Delizia”, il mercatino di piazza Italia organizzato dall'Assessorato comunale alle Attività produttive in piazza Italia: l'appuntamento è per tutte le giornate, dalle 9 alle 19, di sabato 21 e domenica 22 dicembre con bancarelle, negozi aperti, animazioni e musica.



“L'esordio del 30 novembre scorso – ha dichiarato l'assessore Ilaria Peloi – è andato molto bene: l'isola pedonale al centro della nostra piazza, da poco rinnovata, ben si presta per ospitare le bancarelle mentre nelle aree laterali svolgeremo anche questa volta degli interessanti eventi collaterali. Per l'occasione dedicheremo degli eventi speciali per i più piccoli mentre rimane fondamentale e preziosa la collaborazione con i commercianti che terranno i negozi aperti per questo conto alla rovescia dedicato ai casarsesi e ai visitatori in vista del Natale ormai imminente”.



Questo il programma. Sabato 21 dicembre dalle 9 alle 19 bancarelle coordinate da “Avanti agli eventi” con esposizione e vendita di prodotti artigianali, modernariato e vintage. Alle 15.30 per tutti i bambini ecco Ciccio Natale Clown: animazione e spettacolo comico per bambini e famiglie. Alle 17 Christmas street band con i celebri brani del Natale e della tradizione popolare in versione swing.



Domenica 22 dicembre si replica. Dalle 9 alle 19 bancarelle coordinate da “Avanti agli eventi” con esposizione e vendita di prodotti artigianali, modernariato e vintage. Alle 15.30 Magie di Natale con il Mago Ravin, uno spettacolo per bambini e famiglie e alle 17 il Revelation Gospel Project, intrattenimento musicale con le più belle canzoni del Natale.



“Trarremo un bilancio conclusivo dell'esperienza – ha concluso l'assessore Ilaria Peloi – che lungo quest'anno ci ha visti anche proporre il mercatino in versione estiva a luglio. Ci piacerebbe infatti che il 2020 fosse un anno in cui, attraverso questi eventi aperti alla cittadinanza e ai visitatori, la piazza diventi sempre più attrattiva, anche a beneficio del commercio locale: lavoreremo per questo”.



I mercatini del 21 e 22 dicembre sono inseriti nel programma comunale di eventi Aria di Natale.