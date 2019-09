Gran finale per la testimonial Città Fiera

Oltre cento aspiranti miss, tre casting, 500.000 visualizzazioni su Facebook per votare la preferita, questi i numeri che anticipano la sfilata finale per trovare il nuovo volto di Città Fiera per le campagne di comunicazione 2020. Un’iniziativa molto amata e seguita dalle giovani per la sua capacità di coinvolgerle e renderle protagoniste, per una sera, di una passerella di moda.

Organizzata da Città Fiera in collaborazione con Miss Alpe Adria International la sfilata è in agenda sabato 28 settembre dalle 18 a Show Rondò: le 20 bellissime si sfideranno per aggiudicarsi il gradino più alto. La vincitrice potrà diventare la nuova testimonial di Città Fiera per il 2020. Altri cinque i titoli in palio: Miss Social Città Fiera 2020, Miss Cannella, Miss Mango, Miss Nero Giardini, Miss B/Store.

Tra le novità 2019 il titolo di Miss Social Città Fiera per la ragazza che ha saputo distinguersi di più su Instagram con una pioggia di like. Oltre alle bellissime venti quest’anno la passerella testimonial ospiterà anche la premiazione per “Il muso dell’anno”. Ca’ Zampa, nuova apertura dedicata agli amici a quattro zampe a Città Fiera, porterà il vincitore del casting delle campagne stampa e video 2020 sul palco di Show Rondò. Ca’ Zampa è il primo centro che offre tutti i servizi per la cura degli animali a 360°, modello innovativo che rivoluziona la cura dei pet. Non solo cura ma anche prevenzione, non più tanti interlocutori per il benessere del proprio pet ma un unico Centro di professionisti dove il proprietario trova tutto quello che serve a far star bene il proprio amico a 4 zampe grazie a un modello flessibile e su misura.

Le ragazze sulla passerella come di consueto vestiranno gli outfit selezionati con le nuove collezioni autunno/inverno: abbigliamento, calzature e accessori. Un’occasione unica per il pubblico per conoscere le nuove tendenze moda. Le aspiranti miss hanno tutte un’età compresa tra i 15 e i 30 anni; la più bella sarà scelta da una giuria composta da giornalisti, addetti ai lavori e da una giuria popolare. Per tutte le ragazze la parola d’ordine è mettersi in gioco per fare una nuova esperienza, divertente, stimolante e perché no anche formativa. È stato riproposto infatti anche per quest’anno un corso per tutte le ragazze per prepararle all’arrivo in passerella, momento durante i quale esperti del settore hanno presentato alle ragazze utili consigli in tema di cura della persona, portamento, alimentazione per vivere l’esperienza con un bagaglio di conoscenza ancora più ricco.

Confermata la novità dell’edizione passata, la modalità per accedere ai casting in Long Distance, ovvero tutte le ragazze non residenti in Friuli Venezia Giulia hanno potuto candidarsi inviando una foto ed avere la possibilità di essere selezionate. Continua a rimanere aperta al pubblico e aperta tutti i giorni la mostra che racconta le prime edizioni attraverso le immagini della sfilata.

A supporto dell’evento anche altri numerosi sponsor: Bottega Verde, Blooming Lab, Gruppo Bi-Holiday, Desigual, C&A, Città Flora, Deichmann, The Groove Factory, Scarpe&Scarpe, Mega Intersport, Tata Italia, Trudi, D’Amante, Vistasì, Bu.Co, Nouba e Stroili Gioielli.