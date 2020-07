Gran finale per Palmanova Fashion Talk

Gran finale per il salotto virtuale dedicato alla moda del Palmanova Outlet Village, che per chiudere in bellezza non si è lasciato scappare due ospiti d’eccezione: lunedì 20 ore 19 sarà ospite in diretta Ambra Romano, chef conosciuta al grande pubblico per il suo estro culinario a La Prova del Cuoco, mentre giovedì 23 sarà la volta della regina del real estate Paola Marella, l’architetto di Real Time e Sky dall’eleganza innata. A condurre le interviste sempre Nicola Santini, esperto di bon ton nonché docente, giornalista, scrittore, opinionista e volto televisivo.

“Arriviamo molto soddisfatti alla quarta e ultima settimana di dirette social – commenta la marketing manager Giada Marangone – è stata un’iniziativa molto apprezzata come dimostrano i numeri delle interviste. In questo particolare periodo, ha rappresentato un modo inedito per avvicinarci alla nostra clientela e regalare loro un’esperienza diversa di shopping. Le ospiti che abbiamo scelto si sono distinti per carattere, gusti, esperienze di vita. Non solo personaggi televisivi, ma donne forti che hanno un approccio personale e caratteristico anche nel modo di vivere la propria femminilità. Noi dell’Outlet di Palmanova cerchiamo sempre di rinnovarci, ascoltare le esigenze di chi frequenta il Village: il salotto virtuale è un ambiente ideale per condividere la quotidianità, in attesa che tutto torni come prima”.

IL FORMAT. Anche l’ultima diretta darà la possibilità di conoscere l’idea di stile, i capi del cuore e alcuni consigli pratici dei personaggi ospitati. Questa settimana, si passerà dal look sporty chic della chef senigalliese Ambra Romani, all’eleganza impeccabile della regina di “Cerco Casa Disperatamente” e di tutti gli altri suoi programmi di successo, Paola Marella.

L’appuntamento è quindi questo lunedì 20 e giovedì 23, ore 19, sul profilo Instagram di Palmanova Outlet Village.

LA COLLEZIONE ESCLUSIVA PER IL VILLAGE: BOXEUR DES RUES E SWAROVSKI. Non solo online, anche grandi novità negli store: infatti, l’outlet di Palmanova è uno dei Village selezionati per ospitare, da fine luglio, seconda Capsule Collection di Boxeur Des Rues in collaborazione con Swarovski Crystals, nella quale gli suoi iconici capi sportivi vengono reinterpretati in chiave luxury.