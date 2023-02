Gran finale per Racconti in classe

Torna finalmente in presenza Racconti in classe, il contest di scrittura narrativa promosso dal Liceo Leopardi–Majorana di Pordenone in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge.it, quest’anno al traguardo della sua XV edizione.

Le suggestioni ispirate da brevi estratti della raccolta poetica Giulia, L’evaso e la Verfallenheit (Collana gialla Pordenonelegge-Samuele Editore), con versi di Alessandro Stoppa, Letizia Gava e Andrea Cozzarini, sono state lo spunto iniziale per i racconti sviluppati dai giovani partecipanti, ben 158 studentesse e studenti dei Licei di Pordenone (68 studenti) e degli Istituti Secondari Superiori di I grado di Pordenone, Cordenons, Porcia, Prata, Fiume, Azzano, San Quirino, Fontanafredda, Castelnovo del Friuli, Casarsa, Spilimbergo, Maniago, San Giorgio Della Richinvelda, Chions, Vajont e Montereale Valcellina (90 studenti).

Non saprei dire dove da ultimo / l'ho visto, se era ieri o anni fa recita il verso di Letizia Gava, tratto dalla poesia Musica sospesa; Oggi non sta fermo un secondo, il vento era invece il verso di Andrea Cozzarini estratto da Giulia e altre poesie; Venivano correndo da est, il vicolo cieco sotto lo studio era infine il verso di Alessandro Stoppa, tratto da Verfallenheit.

I giovani poeti sono tutti ex allievi del Liceo Leopardi–Majorana, saranno testimonial delle Premiazioni e ideali ambasciatori del piacere di cimentarsi con la scrittura. L’appuntamento per la proclamazione e premiazione dei vincitori è fissato per martedì 7 febbraio, alle 17 al Convento di San Francesco, Pordenone. I premi saranno assegnati fra i racconti selezionati, 15 per i partecipanti del Liceo e altri 15 scelti fra gli elaborati dei colleghi delle scuole Secondarie di I grado da una Commissione di docenti coordinata dagli insegnanti Angela Piazza e Patrizio Brunetta. Composti in classe il 16 dicembre scorso, i testi erano pervenuti in forma anonima alla Giuria, delle quale fanno parte i due “Prof.” scrittori notissimi, Andrea Maggi ed Enrico Galiano. La Giuria 2023 è composta inoltre da Teresa Tassan Viol (presidente onoraria), dalla curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet, dai giornalisti Lorenzo Marchiori della redazione Il Gazzettino e da Cristina Savi della redazione Messaggero Veneto, e da Paola Schiffo di Fondazione Pordenonelegge.

Anche quest’anno il contest ha stimolato una vera staffetta creativa, confermando il successo di una formula che promuove l'esercizio della scrittura narrativa in una città, Pordenone, diventata riferimento per gli appassionati di letteratura di ogni età, e di tutta Italia.

La premiazione sarà condotta da Matteo Iseppi e Marisole Basso Moro, già diplomati al Liceo Classico Leopardi-Majorana, oggi studenti universitari. I testi vincitori saranno letti da Carlo Tomba e Arianna De Nadai, anche loro ex allievi del Leopardi – Majorana e oggi impegnati negli studi universitari. Nel corso dell’evento due giovani violinisti, Edoardo Candotti, di 3C Classico e Alice Nadal, 3D Classico, eseguiranno pagine musicali di Bach, Max Reger e Henryk Wieniawski. I testi finalisti saranno riuniti in una pubblicazione che racchiude 30 elaborati, realizzata con la cover di Edoardo Magrini, 5 C Classico.

Info e dettagli www.pordenonelegge.it