Gran Galà della Magia con l'Afds

Le sezioni Afds della città di Udine, come tradizione, affidano a uno spettacolo teatrale i loro auguri di buone feste natalizie alla cittadinanza. L’appuntamento è per sabato 26 novembre alle 17 al teatro Palamostre, dove andrà in scena il “Gran Galà della Magia”.

Il magic show più atteso dell’anno torna così con una inedita carrellata dei più spettacolari numeri di illusionismo e prestidigitazione di livello internazionale, innovativi e nel contempo rispettosi della più antica tradizione, intrecciandosi con esilaranti divagazioni cabarettistiche.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Udine, è curato dall’agenzia Free Time. Sul palco, presentati da Sdrindule e dopo l’introduzione di Paolo Coretti, saliranno per le grandi illusioni il Duo Luis, il mago Gasp, l’illusionista Fabrice, il magic clown Crostino.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito e libero senza necessità di prenotazione.

Per informazioni è possibile scrivere una mail a udineovest@afdsud.it o udineest@afdsud.it.