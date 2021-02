Granchio di 20 milioni di anni ritrovato a Udine

Un nuovo splendido fossile è stato scoperto nei laboratori del Museo di Storia Naturale di Udine. Si tratta di uno splendido granchio di 20 milioni di anni fa, riemerso tra le pietre provenienti dai depositi di arenarie mioceniche prelevati fra Frisanco e Meduno.



Alcuni interventi di pulizia effettuati su alcune rocce appartenenti alle collezioni del Museo Friulano di Storia Naturale hanno messo in evidenza esemplari di crostacei brachiuri, per l'appunto quelli che chiamiamo comunemente granchi.



"Rocce e fossili - spiegano i referenti del Museo - ci indicano come quella tra Frisanco e Meduno, 20 milioni di anni fa fosse in realtà una zona di costa sabbiosa. Grazie all'aiuto di alcuni appassionati, questi reperti, ottimamente conservati, potranno ora essere studiati nel dettaglio dagli specialisti del Museo del capoluogo friulano”.