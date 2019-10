Grande Guerra, oggi il ricordo della Battaglia di Pozzuolo

Commeorazione oggi, mercoledì 30 ottobre, a Pozzuolo, in ricordo dell'omonima Battaglia, combattuta tra il 29 e il 30 ottobre 1917, tra esercito italiano lungo la linea di ritirata dopo la rottura del fronte italiano a Caporetto.



La 3ª Armata italiana, schierata sul basso Isonzo, era in difficoltà già quando, il 25 ottobre, Cadorna prese in considerazione la possibilità di ritirarla oltre il Tagliamento, utilizzando i ponti fra Codroipo e Latisana. Fu in queste fasi che si dovette ricorrere alle risorse e alla capacità di combattere dei soldati italiani, fino al supremo sacrificio dell’arma della Cavalleria per permettere ai rimanenti reparti dell’Esercito di ripiegare dietro la linea difensiva del Tagliamento. Il sacrificio di molti cavalieri permise di rallentare l’avanzata del reparti austro-ungarici, scrivendo così una delle pagine più importanti e toccanti della Prima Guerra Mondiale



A commemorare l’evento a Pozzuolo del Friuli, in una piazza Julia gremita di gente, il Comandante del Distaccamento Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli (brigata di Cavalleria dell’Esercito che prende il nome dai fatti d’arme) con il Sindaco, Dennis Lodolo, le Associazioni combattentistiche e d’arma, tra cui l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, rappresentata dal presidente nazionale Alipio Mugnaioni, numerosi cittadini e un reparto in armi composto dagli Stendardo dei reggimenti Genova Cavalleria (4°), Lancieri di Novara (5°), (i due reggimenti che si sacrificarono per arrestare l’avanzata austro – tedesca) la Fanfara della Brigata di Cavalleria e un plotone del reggimento Lagunari Serenissima.



Davanti ai reparti schierati, il Comandante del distaccamento Comando Brigata Pozzuolo del Friuli, ha ricordato come “le vie della cittadina friulana, infatti, furono teatro di duri scontri che videro fianco a fianco i cavalieri, i fanti della Brigata Bergamo e i cittadini di Pozzuolo che, prodigandosi per aiutare i reparti in armi, contribuirono ad arrestare l’avanzata nemica e permettere, di fatto, all’allora Regio Esercito di ripiegare oltre il Tagliamento e riorganizzarsi per sferrare il contrattacco e vincere la Guerra”.



Nel suo intervento il Sindaco di Pozzuolo, Denis Lodolo, ha sottolineato il profondo legame con la Brigata goriziana che porta il nome della città.



La Brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli, al comando del generale Giovanni Parmiggiani, è attualmente dislocata nella regione ovest dell’Afghanistan nell’ambito dell’operazione NATO Resolute Support, con il compito di garantire le attività di addestramento, assistenza e consulenza a favore delle Istituzioni e delle Forze di Sicurezza locali nelle province di Herat, Badghis, Ghor e Farah.