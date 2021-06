Gratis all'Immaginario di Trieste con la Fondazione Pietro Pittini

Un'occasione unica per scoprire il nuovo Immaginario Scientifico di Trieste, al Magazzino 26: per tutta l'estate gli studenti da 6 a 14 anni e i docenti delle scuole del Friuli Venezia Giulia avranno l'ingresso gratuito, grazie a un contributo della Fondazione Pietro Pittini.



Nel museo della scienza interattivo e sperimentale i visitatori possono sperimentare, provare gli apparati interattivi, confrontarsi con la scienza di base e con quella applicata, scoprendo nuovi principi scientifici o rispolverando ciò che già conoscono, ma in una veste pratica e “a portata di mano”.



La Fondazione Pietro Pittini ha scelto di avviare questa operazione per rendere sempre più agevole il percorso dei giovani e delle scuole verso la conoscenza. La Fondazione si rivolge infatti proprio ai più giovani e fragili per dare loro un’opportunità di emancipazione e di sviluppo del loro potenziale. Propone un’ampia sfera di attività, mirate alla crescita educativa e lavorativa della persona, al supporto sociale e culturale.



“Questa iniziativa si muove in continuità rispetto alla mission perseguita dalla Fondazione di avvicinare i giovani della nostra Regione ai temi della scienza e dell’innovazione in generale” dichiara, Presidente di Fondazione Pietro Pittini che prosegue “la scelta di sostenere l’ingresso gratuito nella nuova sede dell’Immaginario Scientifico a Porto Vecchio per studenti e docenti del Friuli Venezia Giulia è il risultato di un percorso di collaborazione iniziato da tempo e che ci ha visto, nel corso degli anni, coinvolti su numerosi fronti comuni; per ultimo l’installazione all’interno di questi nuovi spazi di un totem interattivo che consente ai giovani di esplorare in maniera giocosa le proprie attitudini e raffrontarle con una serie di possibili professioni”. “Spero che questa ulteriore azione” conclude Marina Pittini “possa”.“È per noi un privilegio – commenta, direttrice dell'Immaginario Scientifico – poter contare ancora una volta sul sostegno e sulla partecipazione attiva dellaaffinché la nostra mission (che la scienza sia di tutti e per tutti) si trasformi in azioni concrete.”Nel rispetto delle norme anti Covid il numero dei visitatori è contingentato. Le prenotazioni si effettuano online su