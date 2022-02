Grattoni1892, un'eccellenza artigiana

"Produzioni di qualità che consentono di far conoscere la nostra regione in tutto il mondo, quelle della Grattoni1892 di Pavia di Udine. Un'eccellenza del territorio che ha avuto la capacità di rinnovarsi negli anni senza mai snaturare la propria essenza. Un'ulteriore dimostrazione di come il Friuli Venezia Giulia annoveri tante famiglie che, con sacrificio ma sempre con grande entusiasmo, hanno saputo trasmettere, di generazione in generazione, l'amore per la propria terra e per il proprio lavoro". Sono le parole dell'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che questa mattina ha visitato i laboratori della Grattoni1892 di Pavia di Udine, presente tra gli altri anche il sindaco Beppino Govetto.

La prima fattura di quella che oggi è la realtà di Mobili Casabella risale al 1892. A fondare l'attività produttiva, che agli esordi si chiamava Grattoni, era stato Giobatta Grattoni che iniziò come falegname insieme alla famiglia. Da allora la realtà non è mai passata di mano e oggi, alla quarta generazione, c'è stata una trasformazione: è rinata la società artigiana, la Grattoni1892 Made in Italy, che si affianca a Mobili Casabella.

Il cambio di pelle ha portato la realtà alle sue origini artigiane, del piacere del lavoro manuale. Da qui si sono sviluppati 2000 metri di laboratorio artigiano con l'inserimento nuovi collaboratori; con la famiglia Grattoni, le nuove leve portano avanti l'attività con entusiasmo, apprezzati da clienti di tutti i continenti, distribuiti da Rosenthal Sambonet in Italia e da altre importanti realtà nel resto del mondo.

"La Regione - ha aggiunto Bini - è vicina a queste realtà che rappresentano un importante parte del tessuto produttivo regionale. Nella legge SviluppoImpresa, che abbiamo approvato lo scorso anno, abbiamo rafforzato e innovato gli strumenti a sostegno delle attività produttive per renderle sempre più competitive anche nel mercato internazionale".

Grattoni1892 realizza oggetti per la casa e complementi d'arredo, perlopiù in legno. Nel corso del 2022 sarà presentata una novità: da un tronco di un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa la Grattoni1892 ricaverà dei pezzi unici; 33 taglieri e 3 tavoli.