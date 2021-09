Gravity, musica, sport e il piacere dello stare insieme

Il 10 settembre sarà una giornata all’insegna della musica, dello sport e dello stare insieme a Monfalcone grazie all’evento “Gravity” in Area Verde.



Dall’unione tra Comune di Monfalcone, Centro Giovani Innovation Young, 1Off Initiative e B.Entertainment è nato il progetto “Gravity”, un evento ideato per dare spazio a realtà artistiche e sportive del Territorio che il 10 settembre si esibiranno per far conoscere al pubblico le proprie competenze nell’ambito di fotografia, writing, hip-hop, calcio e molto altro.

“Un’opportunità per crescere, anche nell’ambito del lavoro, perché è vero che le possibilità professionali partono prima di tutto dalla passione e dalla voglia di mettersi in gioco, ingredienti che nel nostro Centro Giovani non mancano di certo”, ha dichiarato il Sindaco durante l’incontro con gli organizzatori del Gravity Gabriele Bergantini, Nicolas Bellusci, Giovanni Frata e Marco Magrin.



Durante l’evento, che si svolgerà nell’Area Verde a Monfalcone, saranno numerosi i gruppi che presenteranno i loro lavori e la loro arte, proponendo al pubblico attività coinvolgenti dalle 15.00 fino a sera, per offrire un’esperienza all’insegna dell’unione tra cultura e divertimento. E per stare insieme in sicurezza ci sarà la possibilità di partecipare al torneo di calcio a 5, che si svolgerà in concomitanza con gli spettacoli.“Siamo partiti ormai cinque anni fa con l’idea di dare ai giovani la possibilità di esprimersi. È bello parlare con ragazzi che hanno le idee chiare e visione aperta sul futuro”, ha aggiunto il Sindaco Anna Maria Cisint. “In questi anni il percorso di crescita e di apertura verso nuove possibilità è stato significativo. Sono colpita da quanta voglia di fare e di ripartire ci sia da parte di questi giovani che dimostrano di volere e di sapere fare. Ci crediamo e continuiamo a investire”.“L’idea dalla quale tutto il progetto ha preso il via è quella di ritrovarsi fra giovani, coinvolgendo e dando importanza a tutto ciò che riguarda le arti, siano esse musicali, pittoriche o sportive”, ha concluso Gabriele Bergantini, delegato all’Innovation Young a giovani, progettualità e futuro.