Grazie al Rotary nasce la palestra di roccia di Progettoautismo Fvg

Venerdì 8 aprile, a Feletto Umberto, inaugura la palestra di roccia “Giardino d’Inverno” presso la Fondazione Progettoautismo Fvg onlus, completamente finanziata dai Club Rotary della provincia di Udine, un rapporto sinergico e consolidato che si riconferma in questa importante iniziativa.



All’inaugurazione saranno presenti il Governatore del distretto Rotary 2060, Raffaele Antonio Caltabiano, i rappresentanti di tutti i Rotary Club e Rotaract della provincia di Udine e ad una rappresentanza del CNSAS e degli Istruttori di Alpinismo dell'8° Reggimento Alpini, volontari della Fondazione.



In questa occasione verrà installata anche una targa commemorativa per ricordare il sostegno del Rotary.





La palestra si estende per un'altezza di circa 6 metri ed è completa di tutti gli accessori per poterla adattare alle diverse esigenze d’utilizzo.



La struttura, attrezzata di tutti i sistemi di sicurezza previsti, permetterà di estendere l’offerta educativa per le persone che frequentano il centro ed è adeguabile alle diverse capacità motorie e sensoriali degli utenti: i diversi percorsi configurabili permettono infatti di creare diversi stimoli sensoriali, di intensità variabile sulla base della difficoltà e tipologia del percorso.La parete è anche un'opportunità di incontro tra i vari soggetti coinvolti, che comprendono, oltre agli ospiti ed agli educatori di Progettoautismo fvg, anche i tecnici del CNSAS, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, coinvolti nel progetto, e degli Istruttori di Alpinismo dell'8° Reggimento Alpini, volontari della Fondazione.Quando i tempi lo permetteranno sarà inoltre possibile accogliere anche i familiari e gli amici della Fondazione e non solo, facilitando e favorendo l’integrazione delle persone con autismo nella comunità estesa.“Questa importante aggiunta all’offerta di Home Special Home è un altro passo per il benessere delle persone con autismo che frequentano il nostro centro”, dichiara Elena Bulfone, presidente di Progettoautismo FVG “Il sostegno dei Club Rotary provinciali è stato fondamentale e non smetteremo mai di ringraziarli per quello che ci hanno permesso di realizzare grazie alla loro grande generosità. Non vediamo l’ora sia possibile aprire il centro anche a visitatori esterni, l’inclusione passa anche attraverso la condivisione di spazi e attività, e la missione che ci siamo prefissati quando abbiamo iniziato a costruire questa grande sede è proprio quella di renderla un luogo inclusivo e aperto a tutti.”Il Presidente del Rotary Club Gemona-Friuli Collinare, capofila dell’intervento del Rotary, dichiara : “Riteniamo importante sostenere questo progetto sia con il supporto economico alla realizzazione della palestra di roccia - che permette alle persone di ProgettoautismoFVG di poter espandere efficacemente e simpaticamente le attività motorie all’interno del Centro - sia con le iniziative all’aperto che stiamo organizzando in collaborazione con tutti i Rotary Clubs provinciali anche per facilitare la reciproca conoscenza e consentire anche ai nostri Clubs di ulteriormente condividere l’ammirevole iniziativa di Elena Bulfone ed Enrico Baisero insieme ai Soci di ProgettoautismoFVG, la quale potrà essere promossa dal Rotary nel panorama del mondo dell’autismo proprio per la sua “efficace e umana unicità”.