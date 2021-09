Green Pass, la Protezione Civile di Tavagnacco offre assistenza

La Squadra comunale di Protezione civile di Tavagnacco offre assistenza a coloro che desiderano scaricare il Green Pass sul proprio telefono, in particolare alle persone anziane o poco esperte di smart phone. Il servizio sarà disponibile, in presenza, ogni mercoledì a partire dall'8 settembre dalle 18 alle 19 nella sede della Protezione Civile in via Enrico Fermi 92 a Feletto Umberto.

I Volontari saranno comunque raggiungibili telefonicamente, sempre nei medesimi orari, ai seguenti numeri 0432 573951 oppure 335 1079199.