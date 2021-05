Grotte di Villanova, al via gli eventi della stagione 2021

Spinte dalla prospettiva del passaggio del Friuli Venezia Giulia in zona bianca, le Grotte di Villanova danno avvio alla programmazione di eventi della stagione 2021: il primo è in calendario per domenica 30 maggio, quanto verrà proposto (a partire dalle 18) “Viaggio al Centro della Terra”, bagno sonoro e meditazione a cura di Stefano Dalan, di "Altronde": «Un' esperienza irrinunciabile per chi ama cogliere i benefici della natura e delle sue ancestrali energie, del relax e delle vibrazioni di antichi strumenti», assicura il competente e attivissimo staff delle Grotte, che forte del periodo di relativa tranquillità e continuità lavorativa ha appunto potuto riprogrammare i tanto attesi eventi sotterranei. Ad accogliere la proposta d'esordio sarà la maestosa Sala Regina Margherita, fra luci soffuse, suoni di gong, ciotole e tamburi e il canto dell'acqua.



Sabato 5 giugno, poi, le Grotte (che saranno aperte anche nella ricorrenza del 2 giugno, con gli orari dei festivi) offriranno un'occasione ideale per gli appassionati di geologia: il professor Corrado Venturini, apprezzatissimo geologo dell’Università di Bologna conquistato dalle bellezze della Grotta Nuova, guiderà due escursioni (alle 12.30 e alle 14.30) “Alla scoperta del grande Geo-Libro”, spiegando l'evoluzione dell'affascinante ambiente ipogeo.



Entrambi gli appuntamenti, promossi in collaborazione con Altronde e Insidefvg Guide Speleologiche e sotto l’egida di International Year of Caves and Karst, sono su prenotazione: info e adesioni a eventi@grottedivillanova.itSono stati nel frattempo aggiornati gli orari per il mese di giugno: durante la settimana il percorso turistico standard rimarrà visitabile solo il lunedì, alle 11 e alle 14.30; sabato e domenica sono previsti itinerari alle 10.30, 12, 14.30 e 16. Il percorso turistico Special Sala Margherita è invece praticabile la domenica, alle ore 14.15. E' sempre richiesta la prenotazione, al numero 3204554597 o all'indirizzo mail prenotazioni@grottedivillanova.it.