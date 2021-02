Giovedì 18 febbraio, allo 17.30, prima conferenza del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine in streaming: 'Guardando le api con gli occhi di Darwin', con Francesco Nazzi, Professore Associato di Zoologia e Apidologia e Apicoltura dell’Università di Udine. Modera l'incontro Paolo Glerean, Conservatore Entomologo del museo.



Il mondo delle api in tutte le sue sfaccettature verrà analizzato in alcuni dei suoi aspetti più affascinanti e emblematici, in un'ottica evoluzionistica ed alla luce del pensiero di Charles Darwin. Il grande naturalista inglese, infatti, ha dedicato a questi insetti pagine entusiasmanti dell’origine delle specie e ha dovuto confrontarsi con i non pochi “misteri” ad esse associati.



