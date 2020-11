Guarisce dopo mesi dal Covid, speciale dedica a San Luigi Scrosoppi

L’ex sindaco di Remanzacco e attuale consigliere comunale, Dario Angeli, ha chiesto all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine di poter inserire l’immagine di San Luigi Scrosoppi nel totem di padiglione a lui dedicato. Proprio ieri è stata collocata all’esterno dell'edificio dedicato alle malattie infettive.

Angeli ricorda i momenti in cui, ricoverato nello stesso reparto, mentre stava combattendo la sua battaglia contro il Coronavirus, guardava il totem con la scritta “San Luigi Scrosoppi”, trovandone conforto.

Così, una volta uscito, dopo mesi di cure (è stato tra i primi contagiati di Covid-19 in Friuli), ha chiesto all’azienda che si occupa della manutenzione esterna dell’ospedale di collocare, a sue spese, l'immagine del santo. Un modo per ringraziare il reparto, proteggere il personale sanitario, i loro cari e i ricoverati. Ieri la sorpresa: oltre all’immagine affissa, anche il ringraziamento di alcuni anziani che passando hanno apprezzato l'icona e quella del titolare della ditta esterna che, commosso dal gesto, non ha voluto ricevere alcun compenso.