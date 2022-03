Guerra in Ucraina, giovani in preghiera per la pace

La Pastorale giovanile diocesana di Udine ha organizzato per sabato 5 marzo alle 21, in Cattedrale, una veglia straordinaria di preghiera per la pace in Ucraina. Durante la celebrazione, che sarà presieduta dall'Arcivescovo monsignor Andrea Bruno Mazzocato, saranno proposte anche alcune testimonianze.



Per questioni di capienza della Cattedrale, la veglia sarà dedicata a gruppi giovanili (di parrocchie, oratori, scout) o a singoli giovani. Tuttavia, per permettere a chiunque di unirsi in preghiera con i giovani in Cattedrale, sarà possibile seguire la celebrazione in streaming connettendosi al canale YouTube “Cattedrale di Udine”, e utilizzare il libretto pubblicato sul sito dell’Ufficio di Pastorale giovanile.



Come gesto quaresimale di elemosina, chi parteciperà alla veglia potrà lasciare un’offerta che sarà devoluta, poi, al fondo pro-Ucraina istituito dalla Caritas diocesana. Ai partecipanti, infine, si ricordano le norme di sicurezza ancora vigenti: distanziamento, sanificazione delle mani e utilizzo di mascherina (suggeriamo che sia di tipo FFP2).



La veglia accoglie l’invito di Papa Francesco a pregare per la fine della guerra. "La nostra preghiera e il digiuno – ha detto il Santo Padre nell’udienza generale di mercoledì 2 marzo – saranno una supplica per la pace in Ucraina, ricordando che la pace nel mondo inizia sempre con la nostra conversione personale, alla sequela di Cristo".