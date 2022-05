Guerra in Ucraina, solidarietà ferma al palo

In molti sostengono che il 24 febbraio 2022 abbia segnato di fatto l’inizio di un nuovo secolo, con i venti di guerra che hanno ripreso a soffiare imperiosi in Europa. Una data che ha sicuramente cambiato il destino dell’Ucraina, della Russia e probabilmente anche lo status quo del mondo quale lo abbiamo conosciuto dalla Seconda guerra mondiale a oggi. Al di là delle manovre militari, però, quello che è cominciata all’indomani dell’invasione russa è stata una vera gara di solidarietà a favore de civili vittime del conflitto. La nostra regione, come sempre, si è mobilitata subito in vari modi a sostegno di chi è in difficoltà. Da più parti sono cominciate le raccolte di generi alimentari, capi di vestiario, prodotti per bambini eper l’igine personale, persino giocattoli. Il forte impatto emotivo generato dal conflitto ha smosso molte coscienze e molte mani si sono attivate per donare.



MEGLIO IL DENARO - Alcuni tra i principali organismi operativi nella nostra regione - Protezione Civile, Caritas e Croce Rossa - hanno scelto da subito di non raccogliere materiale da distribuire ai profughi, ma di avviare raccolte fondi per avere a disposizione denaro per far fronte a necessità ance di tipo diverso. La Protezione civile Fvg ha contribuito ad allestire a Michalovce, in Slovacchia, un campo di accoglienza da 350 persone realizzato a tempo record e consegnato lo scorso 23 marzo, a nemmeno un mese dallo scoppio della guerra. Inoltre, grazie alla sottoscrizione “Aiutaci ad aiutare”, lanciata dalla Regione per fare fronte alle necessità emergenziali, sono stati raccolti 25.000 euro. L’impiego concreto di questa somma - fanno sapere dalla Protezione civile - non è ancora stato definito, anche perchè la raccolta fondi è tuttora aperta e si può ancora offrire il proprio contributo. “Stiamo cercando di capire come utilizzare al meglio i fondi a disposizione – commenta Riccardo Riccardi, vicegovernatore del Friuli – Venezia Giulia con delega alla Protezione civile –. L’idea è utilizzarli per i profughi che sono arrivati sul nostro territorio, ma per farlo serve un confronto coi prefetti per comprendere quali siano le necessità più rilevanti. Inoltre, prima ancora è necessario che il Governo definisca come sostenere le famiglie che oggi ospitano ucraini sfollati. Anche in questo ambito stiamo valutando un intervento ma, come detto, aspettiamo di conoscere prima le linee guida che saranno indicate per sbloccare il sostegno”.



ATTENTA VALUTAZIONE

- La Caritas della Diocesi di Udine, invece, a oggi ha raccolto circa 140.000 euro e la sottoscrizione è ancora attiva. “Si può sempre contare sulla generosità dei friulani – sottolinea Paolo Zenarolla, vicedirettore della sezione udinese -. Non abbiamo ancora iniziato a utilizzare la somma raccolta: per farlo ci coordineremo con le altre Caritas del Nordest, con la struttura italiana e con le sedi in loco, in Ucraina e nei Paesi che vi confinano (Polonia, Moldavia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria). Si tratta infatti di un’emergenza complessa e Caritas Italiana, grazie ai contatti costanti con le Caritas locali, la rete internazionale e le Caritas diocesane italiane - monitora costantemente la situazione per adattare le risposte ai bisogni reali, prima di tutto per l’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra, garantendo di rispondere ai bisogni più urgenti e contribuendo all’accoglienza di quanti arrivano in Italia. Per questo ultimo aspetto, non possiamo usare i fondi raccolti per il sostegno delle famiglie friulane che ospitano profughi ucraini, eccetto in rarissimi casi, ma mettiamo in atto altri tipi di azioni. Il nostro obiettivo, poi, è sempre stato quello di non fare leva sull’emotività, ma di programmare interventi sul medio o lungo periodo. Per esempio, stiamo valutando le necessità dei profughi sfollati che non potranno rientrare nelle proprie case: sarà forse necessario costruire alloggi o scuole per consentire una vita il più possibile ‘normale’. Purtroppo siamo forti dell’esperienza maturata nei Balcani e sappiamo che gli aiuti non possono essere che continuativi nel tempo per essere davvero efficaci”. .