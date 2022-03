Guerra in Ucraina, una piattaforma per offrire ospitalità

Continuano le iniziative per aiutare la popolazione ucraina, in fuga dalla guerra. Anche un gruppo di giovani volontari europei, in questo momento buio e pieno di incertezze per molte persone, ha deciso di scendere in campo. L’obiettivo? E’ semplice: far incontrare più facilmente domanda e offerta di un posto dove poter trovare accoglienza per chi è stato costretto a lasciare tutto nel proprio Paese.

“Il progetto si chiama Host Ukraine e punta a coinvolgere tutta Europa”, fanno sapere gli ideatori, una rete di studenti di relazioni internazionali ma non solo, che abbraccia tutto il Continente. “Siamo riusciti a sviluppare nel minor tempo possibile una piattaforma, operativa ma ancora in fase di sviluppo, che ha lo scopo di mettere in contatto i rifugiati ucraini in cerca di una sistemazione temporanea con i cittadini dell’Unione Europea disponibili a offrire il proprio aiuto alla causa”.

“Chi ha la possibilità, dunque, può segnalare la disponibilità di un alloggio 'geolocalizzandolo', mentre chi sta scappando e non ha contatti utili può trovare una risposta. Pensiamo che questo strumento, realizzato da volontari e senza scopo di lucro, possa generare immensi benefici per queste persone, alleviando per quanto possibile una situazione indubbiamente drammatica”, concludono i giovani ideatori del progetto.