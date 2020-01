Guida alla scelta delle scuola, non solo on line

Fino al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni alle scuole II grado (superiori). Le domande devono essere inoltrate online attraverso il portale di iscrizioni del Miur.

Questi ultimi giorni sono una fase delicata per gli studenti della regione. Tra licei, istituti tecnici, istituti professionali e altre proposte formative, l’offerta scolastica dopo la terza media è sempre più ampia e richiede un’attenta riflessione da parte dei ragazzi e delle loro famiglie.

Per scegliere con consapevolezza è importante, innanzitutto, informarsi bene. Non bastano il passa parola o l’esperienza di un parente o di un vicino di casa.

Per questo la Regione Fvg mette a disposizione l’ l’Informascuole, una la guida sui percorsi d’istruzione e formazione tecnica e professionale del Friuli-Venezia Giulia, con dettagli sull'offerta formativa, gli indirizzi e le materie di studio degli istituti del territorio.

La guida contiene anche informazioni sui contributi regionali per lo studio e altri servizi utili.

Se gli interessi sono tanti e c'è bisogno di chiarirsi le idee, la Regione offre un aiuto professionale attraverso i Centri di orientamento regionali (Cor), presenti a Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.

Ragazzi e genitori possono accedere, però, anche a strumenti di auto orientamento online, come il questionario degli interessi professionali, che permettono di approfondire le proprie abilità, risorse personali e competenze per scegliere il percorso scolastico più.