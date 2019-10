Halloween al Città Fiera: horror party e spettacoli a tema

Giovedì 31 ottobre, dalle 15 alle 19, grande festa Halloween in Piazza Show Rondò: mini disco in maschera, sfilata horror, modellazione palloncini, paurose gag, spettacoli di magia e bolle di sapone. Dalle 15.30 alle 18.30, zucchero filato gratis al carretto dei dolci. Nella giornata di festa saranno anche allestite alcune postazioni trucca bimbi in piazza Show Rondò e nella Food & Express Plaza al piano terra, per completare la propria maschera di Halloween. Giovedì 1° novembre il centro commerciale sarà aperto dalle 9.30 alle 20.30.