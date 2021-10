Halloween all'Immaginario Scientifico

Halloween al museo della scienza! Domenica 31 ottobre i musei dell’Immaginario Scientifico di Trieste e Pordenone sono aperti al pubblico: un’ambientazione insolita e tante sorprese, per una giornata piena di misteri “scientifici”.



L’Immaginario Scientifico di Trieste, al Magazzino 26 del Porto Vecchio, sarà aperto dalle 10.00 e per l’occasione resterà aperto anche la sera, fino alle 21.00: bambini e adulti potranno venire al museo mascherati e alle 11.00, alle 16.00 e alle 19.00 potranno assistere a esperimenti “mostruosi” e reazioni chimiche “da paura”: fra dragoni di fuoco, acchiappa fantasmi, mani di zombie e perfino la merenda del vampiro, si alterneranno momenti di sorpresa e sussulti di paura, per un Halloween all’insegna della scienza “da brividi”.



A Pordenone il museo sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00. Bambini e adulti potranno venire mascherati e vivere un Halloween scientifico, fra gli apparati interattivi e gli spazi museali che, per l’occasione, saranno più tetri, misteriosi e addirittura spaventosi!



Si ricorda l'obbligo di Green Pass per tutti i visitatori a partire dai 12 anni compiuti.



