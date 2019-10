Halloween alla Riserva del Lago di Cornino

E’ uno degli eventi più attesi dai più piccoli e quest’anno ci sarà una novità: la liberazione di alcuni rapaci notturni. E’ tutto pronto per “Halloween in riserva: un pomeriggio da paura”, in programma giovedì 31 ottobre, dalle 17 alle 19.30, alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli. Sarà una grande festa, dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni. Sarà una giornata dedicata al divertimento ma non mancheranno attività educative per imparare a rispettare la natura, laboratori “da urlo”, attività di animazione, visita guidata al centro e tante divertenti sorprese. Non mancherà la “merenda mostruosa” tutti assieme. Eccezionalmente saranno liberati alcuni esemplari di rapaci notturni provenienti dal centro di recupero di Campoformido. La prenotazione è obbligatoria entro martedì 29 ottobre. E’ possibile contattare il numero 0427-808526 oppure inviare una mail all’indirizzo centrovisite@riservacornino.it. Il ricavato (quota di partecipazione 8 euro) servirà per sostenere i numerosi progetti e le tante attività promosse dalla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino. In caso di maltempo l’iniziativa potrebbe essere annullata.