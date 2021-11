Hanno cercato di seppellirmi, ma non sapevano che io sono un seme

In occasione della settimana contro la violenza di genere, che ricorre dal 20 al 28 novembre, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Resia, in collaborazione con l'Ecomuseo Val Resia, l'Istituto Comprensivo di Trasaghis, il Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, l'Aracon Cooperativa Sociale Onlus e l'associazione "Voce Donna", organizza una serie di iniziative volte a sensibilizzare sul tema.



Programma

20 novembre 2021, ore 20.30, Centro Culturale di Prato di Resia

Carlo Colombo canta LA DONNA, spettacolo di musica swing



25 novembre 2021 "Giornata Internazionale per l'eliminazione delle Violenze contro le donne"

Incontro con i ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado di Resia

Visione del cartone animato: "I racconti di Parvana"



ore 20.15, presso la sala consiliare del Comune di Resia

"Agata est e il mostro di Udine", dialogo aperto con l'autrice Elena Commessatti, il sindaco Anna Micelli, l'assessore Michela Mior e l'operatrice del centro antiviolenza Voce Donna onlus



26 novembre 2021 "Insieme"Laboratorio sull'accoglienza e il rispetto dell'altro, con i bambini della Scuola Primaria di Resia28 novembre 2021ore 15.00, Biblioteca Comunale di Resia"Tutti uguali tutti diversi", un viaggio tra le migliori proposte editoriali per l'infanzia per scoprire quanti mondi ci sono per parlare di uguaglianza e diversità (per bambini dai 3 ai 6/7 anni).ore 17.00, sala consiliare del Municipio di ResiaProiezione del film "Herself la vita che verrà"Si ricorda che per accedere alle varie iniziative è necessario possedere il Green PassLe iniziative sono realizzate con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia