Hattiva Lab, 600 clienti della Coop di Cividale donano cancelleria ai bambini con Bes

Cinquecento quaderni, quasi 200 confezioni di pennarelli e pastelli, 300 penne, per un totale di circa mille oggetti di cancelleria. E’ il maxi pacco-regalo che 600 clienti della Coop di Cividale del Friuli – facente parte del gruppo Coop Alleanza 3.0 – hanno devoluto ad Hattiva Lab per i bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali che frequentano i servizi specialistici della onlus. In occasione dell’iniziativa “Dona la spesa” il banchetto informativo allestito nel punto vendita di via Perusini ha allestito una sorta di “banco alimentare della cancelleria” al quale in una sola giornata, dalle 10 alle 16, i soci Coop hanno aderito con entusiasmo.



“Sensibilizzare la clientela è stato semplice: cooperazione e solidarietà sono sentiment che accomunano i nostri soci – commenta Mauro Cedarmas, responsabile del negozio con Elio Nadalutti -. L’iniziativa è stata un successo. Un esito meritatissimo, perché la cooperativa Hattiva Lab agisce sul territorio in maniera lodevole e con ritorni di qualità notevoli. Gli operatori che hanno interagito coi clienti sono stati apprezzati da tutti per il loro garbo. In rappresentanza del consiglio di zona dell’Alleanza 3.0, siamo dunque lieti di avviare questa collaborazione con la onlus, e grati per la risposta della cleintela della coop di Cividale, che hanno compreso la valenza etica di questo piccolo, ma generoso gesto. Ringraziano i soci e il il presidente consiglio di zona Francesco Gratton”.



“Non possiamo che essere grati ai clienti della Coop di Cividale per la generosità dimostrata e al direttivo della Coop per aver pensato a noi per questa bella iniziativa – aggiunge la presidente della onlus, Paola Benini -. Abbiamo raccolto oltre 10 scatoloni di materiale di cancelleria che utilizzeremo per i nostri progetti a sostegno dei bambini con Bes. Grazie a tutti per averci sostenuto”.