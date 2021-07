Hattiva Lab compie 15 anni

E’ festa grande, in casa Hattiva Lab, per i primi 15 anni della cooperativa sociale udinese. Lo staff di educatori e psicologi, guidato da Paola Benini, ha in serbo il 23 e il 24 luglio nella sede della onlus, in via Porzus a Udine, una due giorni di eventi aperti a tutti (su prenotazione) e un fitto programma di interessanti appuntamenti: dalla biblioteca vivente ai laboratori di yoga, feltro e ceramica, alla tavola rotonda. “Up Art”, come è stato battezzata la giornata di festa della onlus, è un’anteprima del Festival della Cooperazione che si terrà a settembre.

“Si celebra l’appartenenza a un mondo che ha scelto la cooperazione come casa - commenta Paola Benini, presidente di Hattiva Lab e di Confcooperative Udine -. L’appartenenza è un termine che sembra antico e desueto come la parola “noi”, che pare riscoprirsi solo di fronte a pandemie e vittorie calcistiche, ma che il mondo della cooperazione ritiene invece ancora elemento fondante del vivere comune e del creare lavoro attraverso l’attività d’impresa”.

Anticipato venerdì 23 alle 17 da una diretta Facebook a cura di Infohandicap con don Pierluigi di Piazza, responsabile del Centro Balducci, il consigliere regionale Furio Honsell e Simone Carrai, membro del CdA di Hattiva Lab, “Up Art” apre sabato 24 con la Tavola rotonda “Appartenenza e cooperazione”, moderata da Paola Benini, presidente di Confcooperative Udine. Dalle 10, dopo l’introduzione di Raffaella Cavallo, ideatrice e conduttrice radiofonica Radio Rai Fvg, seguiranno gli interventi di Anna Fasano, presidente Banca Etica, Fabrizio Cattelan, Ceo Cda Società Benefit e vicepresidente Confindustria Udine, Anna Zilli, professoressa associata di Diritto del Lavoro all’Università di Udine.

Durante la mattinata di sabato (7-12) si svolgeranno laboratori per grandi e piccini di yoga, feltro, ceramica, mentre l’intera giornata (9-12) e (17-19) all’interno dei locali di Hattiva Lab, i "libri viventi" racconteranno agli ospiti appassionanti storie di cooperazione e solidarietà.

Info e prenotazioni presso Hattiva Lab - tel. 0432.512635 – mail ilaria.meglio@hattivalab.org.