Hattiva Lab, l'anno difficile, due webinar dedicati ai genitori

Cosa sta accadendo in noi e nei nostri figli in questo periodo di pandemia che si sta prolungando nel tempo? Come possiamo aiutarci, ed aiutarli, a star bene in una situazione così costantemente incerta?

Hattiva Lab cercherà di rispondere a queste domande con due incontri gratuiti rivolti a tutti i genitori di bambini e ragazzi in età scolare, l’8 e il 15 febbraio dalle ore 18 alle 19.30.



I webinar saranno condotti da Giulia Bentivogli, specializzata in Psicoterapia Integrativa, e da Simone Carrai, psicologo. Il corso è gratuito ma prevede l’iscrizione per poter accedere alla piattaforma Zoom. È possibile ammettere solo 100 partecipanti (gli iscritti in eccedenza potranno comunque seguire, come uditori, in diretta streaming sul canale YouTube di Hattiva Lab).



Per informazioni: tel. 0432 294417 - segreteriacorsi@hattivalab.org.