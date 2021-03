Hattiva Lab, prof a lezione di rilassamento

Tra dad a singhiozzo, gestione dei figli alle prese con le lezioni a distanza, vaccini sì-no, concorsi sospesi a tempo indeterminato, non è certo un bel periodo per la bistrattata - e stressata - categoria degli insegnanti.



Il Centro Satyananda Yoga Udine, che da anni collabora con Hattiva Lab, ha pensato quindi di andare incontro ai docenti friulani proponendo loro un rilassante corso yoga online, concepito ad hoc per i prof. Il ricavato sarà devoluto alla onlus Hattiva Lab, a sostegno delle sue attività tra le quali gli apprezzati doposcuola per studenti con BES (bisogni educativi speciali).



Si parte il 7 aprile, per sei lezioni, ogni mercoledì dalle 17.30 alle 18.30. Il corso si terrà tramite la piattaforma Zoom. I familiari che desiderano partecipare sono i benvenuti, mentre non è possibile registrare le lezioni (info per iscrizioni: tel. 327.1213807). Aperti a tutti, invece, docenti e non, i corsi yoga e pilates organizzati da Hattiva Lab, sempre in collaborazione con il Centro Satyananda Yoga Udine, in programma ad aprile il lunedì e il martedì tramite una chiamata di gruppo su skype. Per i nuovi iscritti è prevista una lezione di prova su prenotazione (tel. 0432 294417).



Sono stati mesi pesanti per tutti: per gli insegnanti, che hanno attraversato mille difficoltà per poter proseguire la propria missione educativa, e per i bambini e i ragazzi, che si sono dovuti adattare ad un nuovo stile di vita. Tutti sono stati privati dei contatti umani e della socialità. Il rilassamento è importante, in questa fase critica,per riportare l’attenzione ai nostri vissuti e ai nostri bisogni, e ritrovare serenità e ottimismo. A scuola è anche uno strumento per migliorare la qualità dell’attenzione e la capacità di concentrazione, nonché per rilasciare le emozioni negative. In questo corso si sperimenteranno le tecniche di rilassamento della tradizione del Satyananda Yoga, si apprendono le forme adattate per i bambini e i ragazzi, si ricevono preziosi consigli su come applicarle in classe con i propri alunni.Le semplici pratiche di yoga introdotte in queste lezioni sono pensate per alleviare le tensioni fisiche, mentali ed emozionali ed aiutare a gestire lo stress. Ogni lezione comprende la pratica delle posizioni (asana) dinamiche e statiche, tecniche per lo sviluppo della respirazione e per l’energia vitale (pranayama), rilassamento guidato (yoga nidra). La lezione si pratica in abiti comodi e senza scarpe, a stomaco vuoto. Per la pratica è necessario un tappetino, una coperta e un piccolo cuscino. Potrebbe essere utile avere nelle vicinanze una sedia e un tavolino per imparare come adattare le pratiche ai bambini e ragazzi in classe. Il Centro è a disposizione per assistere i partecipanti nei passaggi tecnici.Francesca Delle Case e Vanessa Bortolussi hanno conseguito il diploma di insegnanti di Yoga per Bambini, riconosciuto dal M.I.U.R., presso la R.Y.E. Italia (Ricerca sullo Yoga nell’Educazione), associazione culturale e formativa specializzata nella formazione di insegnanti yoga per bambini e ragazzi. Hanno tenuto corsi di yoga per bambini (presso il Centro Satyanada Yoga Udine APS e la cooperativa sociale Hattiva Lab onlus di Udine) incentrati sullo sviluppo delle qualità positive e della pratica del saluto al sole. Valeria Bigotè un’istruttrice certificata dalla Scuola di Yoga Satyananda Ashram Italia, dove ha continuato in questi anni l’aggiornamento e la formazione. Insegna dal 1999 conducendo classi per allievi di livello principiante e avanzato, per diversamente abili, per donne in gravidanza, lezioni individuali e di approfondimento, seminari.Il Centro Satyananda Yoga Udine è un’associazione di promozione sociale nata per diffondere gli insegnamenti di Swami Satyananda Saraswati e del suo successore Swami Niranjanananda Saraswati, attraverso corsi regolari di livello base e avanzato, lezioni di approfondimento e tematiche, corsi per gestanti, seminari e conferenze. Il Centro si propone di diffondere le tecniche della tradizione del Satyananda Yoga a beneficio di ogni persona, qualunque siano la condizione fisica, il credo o l’ideologia, e di collaborare con enti pubblici e privati, locali e internazionali a sostegno delle persone più deboli e svantaggiate della società.