Hattiva Lab, ripartono corsi in presenza corsi yoga e pilates

Ripartono in presenza dal 21 settembre i corsi di yoga e pilates organizzati dalla cooperativa sociale Hattiva Lab presso la sua sede, in via Porzus a Udine. Le lezioni di yoga, suddivise in tre trimestri, si terranno il lunedì sera (martedì già esaurito), e sono adatte sia a chi si avvicina alla disciplina per la prima volta, sia a chi già le pratica. I corsi di pilates si terranno invece il mercoledì e il giovedì (è possibile iscriversi anche a più di un turno).



I nuovi iscritti possono effettuare una lezione di prova gratuita prenotandola al numero 0432/294417, o scrivendo una mail a segreteriacorsi@hattivalab.org. Aperte le iscrizioni anche i corsi online.