Hattiva Lab, si riapre ma con difficoltà

Pareti divisorie in plexiglass, termometri digitaliper la rilevazione della temperatura corporea, materiali e macchinari per la sanificazione quotidiana, visiere di protezione, guanti monouso, mascherine.



Sono gli acquisti che la onlus udinese Hattiva Lab sta affrontando per accelerare la riapertura di tutti i servizi del centro diurno per ragazzi con disabilità e per prepararsi all’auspicata, ma non ancora possibile, riapertura dei servizi destinati a studenti Dsa e Bes. “Da metà maggio inizieremo ad accogliere in sede, con le dovute misure e cautele, i nostri utenti con disabilità - spiega la presidente della cooperativa sociale, Paola Benini -; ciò comporta adeguamento della sede e la sua messa in sicurezzanel rispetto delle disposizioni sanitarie”.



Racimolare le risorse necessarie per gli investimenti necessari, però, non è affatto semplice; per questo la onlus ha lanciato una raccolta fondi, alla quale diverse persone, anche con piccoli (ma preziosi) contributi, stanno aderendo.



Sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria Hattiva Lab ha raccontato sulla sua pagina facebook l’improvviso stop delle attività educative rivolte a bambini con bisogni educativi speciali e persone con disabilità, lo stravolgimento delle modalità operative, infine la ripartenza, già dall'inizio di marzo, dei primi doposcuola on line a supporto delle persone con disabilità attraverso piattaforme per la didattica a distanza, video chat su skype o whatsapp. Un lavoro enorme a cui tutto lo staff di Hattiva Lab ha lavorato con grande dedizione. “I nostri ragazzi - prosegue la presidente della onlus - non vedono l’ora di tornare a trascorrere le giornate da noi, riappropriandosi di quella quotidianità che tanto gli sta mancando adesso. Grazie alle donazioni contiamo di metterci a norma in tempo per la data prevista per la riapertura di metà maggio".Per chi volesse generosamente effettuare una donazione (che è detraibile) può intestarla a: Hattiva Lab cooperativa sociale onlus, Banca Credifriuli, via A.L.Moro – Udine - Iban: IT23C0708512304034210013814 - Causale: “Erogazione liberale emergenza covid 19”.“Sappiamo che il momento è difficile per tutti - chiude Benini -, ma un contributo, anche piccolo, per chi ne ha la possibilità, sarebbe per noi prezioso e farebbe la differenza! invitiamo a seguire la nostra pagina facebookin cui vi aggiorneremo sulle donazioni ricevute e su come le impiegheremo. Grazie di cuore a tutti coloro che potranno aiutarci”.