Hong Kong: scalo bloccato e tumulti per le strade, il racconto di due friulani in vacanza

Tumulti per le strade e il blocco dell'aeroporto hanno caratterizzato Hong Kong negli ultimi tre giorni dove migliaia di persone hanno protestato contro una legge in fase di approvazione che delimiterebbe l'autonomia dell'ex colonia britannica in favore di Pechino. Abbiamo contattato due turisti friulani in viaggio nell'Asia meridionale. La situazione, ci hanno raccontato, è sotto controllo



Vacanza movimentata nell'estremo oriente per due turisti di Udine. Simonetta Di Zanutto, giornalista friulana e travel blogger, e il fidanzato padovano Matteo Biasetto sono partiti insieme lo scorso weekend per un viaggio alla scoperta delle bellezze di Hong Kong e Macao, due territori autonomi nella costa sud della Cina continentale. La coppia si è ritrovata così nel bel mezzo delle agitazioni, iniziate lo scorso giugno, ma che domenica scorsa hanno visto oltre un milione di persone riversarsi nelle strade accerchiando il parlamento della metropoli finanziaria hongkonghese. Gli attivisti protestano contro le ingerenze di Pechino nell'autonomia di Hong Kong e in particolar si oppongono al provvedimento in fase di approvazione che andrebbe definitivamente ad erodere l'indipendenza conquistata dall'ex colonia britannica nel 1997.



Negli ultimi due giorni i manifestanti hanno eretto barricate all'interno dell'aeroporto, grande snodo per i voli di linea intercontinentali e cargo, e il governo ha inviato la polizia per placare le proteste attraverso l'uso di gas lacrimogeni, fumogeni e spray al peperoncino. Dopo 48 ore di paralisi totale, solo questa mattina lo scalo internazionale è tornato operativo. Domani mattina, i due turisti friulani potranno dunque riprendere il loro viaggio, questa volta verso il Vietnam.



“La situazione è tranquillissima per abitanti e viaggiatori – ci hanno riferito i due turisti -. Si tratta solo di disguidi su mezzi di trasporto. Oggi l'aeroporto ha riaperto. Quindi davvero zero paura e zero necessità di contattare ambasciata, continuiamo il nostro viaggio e speriamo solo non ci siano disguidi sul volo”.