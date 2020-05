I 'Giovani Volontari in Azione' raccontano l'isolamento

Si terrà giovedì 14 maggio, alle ore alle ore 15, il primo appuntamento del secondo Hub tematico del progetto “Giovani Volontari in Azione” finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e realizzato da Mondo 2000 insieme ad altri undici associazioni del Fvg. L’Hub, organizzato online su Zoom, sarà dedicato al tema dell’”isolamento” e sarà costituito da una serie di tre incontri tra maggio e giugno.



La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i ragazzi tra i 16 e i 19 anni che vivono nella nostra regione. Gli ospiti di domani saranno Eva Paglia - coordinatrice del programma CAS e del servizio di supporto allo studio e il sostegno psicologico per il benessere dei ragazzi del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico - e Tiziano Agostini - ordinario al Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste - che dialogheranno con i ragazzi per ragionare su cos’è l’isolamento, quali possono essere i vari risvolti e come rafforzare, con gli strumenti a disposizione, i rapporti sociali in questo momento e nel post crisi.



“Giovani Volontari in Azione” intende portare a conoscenza ai più giovani le diverse realtà nelle quali essi vivono e studiano, stimolando quel desiderio di intervento nella soluzione di problemi legati al loro territori. Obiettivo principale è incentivare un passaggio all’azione riducendo la passività dei giovani verso le problematiche, aiutandoli a essere artefici di un cambiamento attraverso la progettazione fatta da loro stessi per il territorio.Per partecipare e ricevere il link dell’incontro scrivere a