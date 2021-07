I Biotopi del Fvg, un mosaico di Biodiversità

Giovedì 15, alle 21, conferenza organizzata dal Museo Friulano di Storia Naturale dedicata ai Biotopi della nostra Regione.

I Biotopi sono aree protette di minori dimensioni rispetto a Parchi e Riserve, ma ugualmente ricchi di elementi naturali di pregio. I biotopi, inoltre, rappresentano potenzialmente ottimi esempi di integrazione fra attività umane (agricoltura, selvicoltura) e biodiversità.

In Regione ce ne sono 37 e tutti sono stati indagati palmo a palmo da Massimo Buccheri e Luca Dorigo del Museo Friulano di Storia Naturale che li hanno studiati e cartografati.

Il frutto di questo immane lavoro di ricerca è raccolto nel volume I Biotopi del Friuli Venezia Giulia. Un mosaico di Biodiversità, disponibile presso il Museo.

Giovedì sera, nel giardino del Museo, Massimo e Luca vi illustreranno il loro lavoro e saranno a disposizione per domande e approfondimenti su queste aree ricche di biodiversità ma a rischio.

L'ingresso è gratuito, per prenotarsi CLICCARE QUI.