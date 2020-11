I Carabinieri celebrano la Virgo Fidelis

I Carabinieri questa mattina hanno celebrato la Virgo Fidels, Patrona dell'Arma.

A Udine, nella Cripta del Tempio Ossario, una ristretta rappresentanza dei militari del Comando provinciale ha preso parte alla funzione religiosa officiata dal Cappellano militare della Legione Carabinieri Don Albino D’Orlando. Alla celebrazione, che si è svolta senza la presenza di pubblico e famigliari alla luce delle vigenti misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica, oltre ad alcuni Carabinieri in servizio nel capoluogo friulano, hanno partecipato il Presidente della Sezione udinese dell’Associazione Nazionale Carabinieri e il delegato interregionale dell’Associazione Nazionale Forestali, con i rispettivi labari.

Nell’Arma il culto della "Virgo Fidelis" risale alla fine dell'ultimo conflitto mondiale, per iniziativa di monsignor Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, Ordinario Militare d'Italia. Il Comandante Generale protempore prese a cuore l'iniziativa e bandì un concorso artistico per un'opera che raffigurasse la Vergine, Patrona dei Carabinieri.

Lo scultore architetto Giuliano Leonardi rappresentò la Vergine in atteggiamento raccolto mentre, alla luce di una lampada, legge in un libro le parole profetiche dell'Apocalisse: "Sii fedele sino alla morte". La scelta della Madonna "Virgo Fidelis", come celeste Patrona dell'Arma, è ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la Patria, è caratteristica dell'Arma dei Carabinieri che ha per motto: "Nei secoli fedele". L'8 dicembre 1949 Sua Santità Pio XII, accogliendo l'istanza di monsignor Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, proclamava ufficialmente Maria "Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri", fissando la celebrazione della festa il 21 novembre, in concomitanza della presentazione di Maria Vergine al Tempio.

Ma la stessa data è memorabile anche per fatti storici in cui l’Arma si è resa protagonista durante la Seconda guerra mondiale: il 21 novembre del 1941, infatti, ebbe luogo una delle più cruente battaglie in terra d’Africa. Un intero Battaglione di Carabinieri si sacrificò nella strenua difesa, protrattasi per tre mesi, del caposaldo di Culqualber.

Quel fatto d’arme, per il quale alla Bandiera dell’Arma venne conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, è stato ricordato dal Comandante della Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, Generale di Brigata Antonio Frassinetto, che ha fatto un parallelismo anche con l’attuale battaglia contro il Covid, che l’Arma combatte in prima linea con le altre Istituzioni statali e che ha già mietuto le prime vittime tra i Carabinieri.

L’attuale situazione di emergenza sanitaria ha impedito la consueta celebrazione de “La Giornata dell’Orfano”, che vedeva la partecipazione delle Vedove e degli Orfani assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri.

Anche a Pordenone, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri ha oggi celebrato la propria Patrona Virgo Fidelis con una messa riservata, celebrata nel rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19, nella Chiesa di San Lorenzo in Pordenone, dal Vescovo monsignor Giuseppe Pellegrini, con la partecipazione dei militari della rappresentanza militare e dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri.

Al termine della celebrazione religiosa il colonello Luciano Paganuzzi, Comandante Provinciale, ha ricordato la battaglia del 1941 nonché le vittime del dovere avute nella storia in occasione di attività di soccorso anti-pandemia e che i Carabinieri contano anche oggi durante l’espletamento dell’ordinario servizio a favore della collettività.

Il pensiero odierno dell’Arma è rivolto anche agli orfani dei Carabinieri caduti, a cui oggi la Benemerita dedica il proprio pensiero con la “Giornata dell’Orfano”, nonché all’opera svolta in loro favore dall’Onaomac attuale ed attivo Ente assistenziale fondato il 5 ottobre 1948 con decreto del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi per dare allora una soluzione al complesso e delicato problema dell’assistenza alle famiglie dei numerosi militari scomparsi nel corso della seconda guerra mondiale.