Anche in Fvg oggi, 21 novembre, i Carabinieri celebrano la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma. Con l’appellativo Virgo Fidelis, evocativo del motto araldico dell’Arma 'Nei Secoli Fedele', la Vergine Maria è divenuta Patrona dei Carabinieri dal 1949 per volontà di Papa Pio XII, che ne fissò la ricorrenza il 21 novembre, giorno in cui la liturgia cristiana ricorda la Presentazione al Tempio della Beata Vergine Maria.

Oggi ricorre anche l’81esimo anniversario della “Battaglia di Culquaber”, combattuta in Abissinia (l’attuale Etiopia), dal 6 agosto al 21 novembre 1941, tra truppe italiane e britanniche. Per l’epica resistenza dei Carabinieri, la Bandiera dell’Arma è stata insignita di una Medaglia d’Oro al Valor Militare.

A Udine la cerimonia si è tenuta nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, il generale di brigata Francesco Atzeni, il generale di corpo d'armata Luigi Federici, già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri della Legione, assieme a una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia.

Ai Carabinieri in servizio e in congedo si sono uniti il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e le massime Autorità civili, giudiziarie e militari del capoluogo friulano.

Al termine della celebrazione, officiata dal cappellano militare della Legione don Albino D’Orlando, è stata commemorata la “Giornata dell’Orfano”. L’Arma affida la gestione del supporto alle necessità dei propri orfani all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri che, fondata il 15 maggio 1948, oggi assiste circa mille orfani, a ciascuno dei quali eroga un sostegno semestrale, distinto per fasce d’età, sino al compimento degli studi (per quelli disabili l’assistenza è a vita).

Tra i beneficiari si sono distinti Alex Cecon Bogatec, figlio del brigadiere Dominico Cecon deceduto quest’anno, al quale il Presidente del Consiglio regionale ha consegnato il premio “buon profitto” per l’impegno profuso negli studi e per i brillanti risultati conseguiti nel corrente anno, e Serena Gori, figlia del brigadiere Dario Gori deceduto nel 2013, alla quale il generale Federici ha consegnato la targa d’argento in riconoscimento del titolo accademico conseguito in “scienze motorie”.

A Trieste, nella cattedrale di San Giusto, l’arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi ha celebrato la messa in onore della Virgo Fidelis. Come ricordato dall’officiante, in questo stesso giorno si commemora anche la battaglia di Culqualber e la “Giornata dell’Orfano” che rappresenta per l’Arma e per l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri un momento di concreta vicinanza alle vedove e figli dei carabinieri caduti.

All’evento hanno preso parte le autorità civili e militari di Trieste e dell'ex provincia a dimostrazione dell’apprezzamento del quotidiano impegno dell’Arma nel contribuire all’ordine e alla sicurezza, impegno condotto interpretando fattivamente le parole di Papa Francesco che li ha riconosciuti come “Carabinieri della gente”.

"La messa celebrata oggi da monsignor Crepaldi ha rappresentato l'occasione migliore per ringraziare le donne e gli uomini dell'Arma che continuano a difendere la nostra democrazia, garantendo quella pace sociale e quella libertà che sono fondamentali in un periodo come l'attuale, caratterizzato da forti tensioni ed emergenze di dimensioni globali" afferma l'assessore alle Autonomie locali e alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, che ha preso parte alla cerimonia in rappresentanza della Regione. "La fedeltà dimostrata nel tempo dai Carabinieri della gente, come sono stati chiamati dal vescovo Crepaldi, ricordando una bella definizione di Papa Francesco, è un valore assoluto per il nostro Paese e per la nostra Regione" aggiunge Roberti.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Trieste desidera ringraziare l’Associazione Nazionale Carabinieri che, con il suo coro, ha contribuito a rendere ancora più solenne una cerimonia densa di significati e tutta la cittadinanza intervenuta.